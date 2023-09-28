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Борется за имперский бред: генсек НАТО раскритиковал Кремль

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал цели, за которые воюет Россия и Украина.

сегодня, 16:25
Автор:
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Slava Kot
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время совместного выступления с президентом Украины Владимиром Зеленским резко высказался о России, ведущей войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Борется за имперский бред: генсек НАТО раскритиковал Кремль

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Столтенберг заявил, что с каждым отвоеванным украинскими солдатами метром земли, российские силы все больше теряют территории. По словам генсека НАТО, здесь есть значительные различия между двумя странами.


"Украинцы борются за свои семьи, свое будущее, свою свободу. Москва борется за имперский бред", — сказал Йенс Столтенберг.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость систем ПВО для защиты украинцев и населенных пунктов, в которых они живут. По словам Зеленского, Россия в ночь на 28 сентября атаковала Украину более 40 иранскими дронами-камикадзе.

"В условиях таких интенсивных нападений на украинцев, на наши города, порты — нам нужно соответствующее усиление нашей воздушной защиты", — сказал Зеленский и добавил, что также нужно усиливать давление на Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне радовались, что захватили украинский дрон. Однако на самом деле они попали в ловушку и мгновенно были взорваны. Среди раненых и погибших числятся несколько высокопоставленных военных лиц РФ.

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, который заявил, что следует готовиться к долговременной войне в Украине, однако назвал то, что сможет быстро закончить войну. По словам главы альянса России, нужно выйти с оккупированных территорий, чтобы война в Украине закончилась.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/sep/28/russia-ukraine-war-live-updates-ukraine-holding-off-attacks-zaporizhzhia-nuclear-plant-monitoring
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