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Slava Kot
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время совместного выступления с президентом Украины Владимиром Зеленским резко высказался о России, ведущей войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников
Столтенберг заявил, что с каждым отвоеванным украинскими солдатами метром земли, российские силы все больше теряют территории. По словам генсека НАТО, здесь есть значительные различия между двумя странами.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость систем ПВО для защиты украинцев и населенных пунктов, в которых они живут. По словам Зеленского, Россия в ночь на 28 сентября атаковала Украину более 40 иранскими дронами-камикадзе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне радовались, что захватили украинский дрон. Однако на самом деле они попали в ловушку и мгновенно были взорваны. Среди раненых и погибших числятся несколько высокопоставленных военных лиц РФ.
Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, который заявил, что следует готовиться к долговременной войне в Украине, однако назвал то, что сможет быстро закончить войну. По словам главы альянса России, нужно выйти с оккупированных территорий, чтобы война в Украине закончилась.
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