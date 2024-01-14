Итоги недели: ключевые позитивные и негативные моменты для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Вторую неделю нового года Украина пережила под новые массированные ракетные атаки россиян – сначала в понедельник, 8 января, а потом и в субботу, 13-го, политические танцы вокруг законопроекта о мобилизации, дрязги внутри партии власти, а также всё с большим осознанием, что мир то ли быстро сползет в Третью мировую войну, то ли уже находится в ней. Были также важные визиты как со стороны руководства Украины – в страны Балтии, так и в Киев – настоящих друзей нашей страны. Эксперты традиционно поводят для портала "Комментарии" итоги недели (с 8 по 14 января), анализируя наиболее важные, с их точки зрения, события.
Риши Сунак. Фото: из открытых источников
Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, поделился таким комментарием:
Сообщения о том, что вроде бы нащупывается компромисс по поводу выделения помощи на безопасность Украины со стороны ЕС, тоже осторожно можно отнести к позитиву, считает эксперт. По его мнению, будут найдены пути – как выделить эту помощь, несмотря на особую позицию Венгрии.
Политолог, офицер ВСУ Петр Охотин наиболее топовой темой уходящей недели считает визит Риши Сунака и соответственно – безопасностный договор, заключенный между Украиной и Великобританией.
При этом, акцентирует он, необходима четкая коммуникация того, что договор с Британией не означает, что солдаты НАТО будут воевать в Украине физически. Следует приводить больше примеров в публичном поле о том, как работала военная экономика в странах, победивших нацистов, считает Петр Охотин. С упором на демократические США и Францию.
Читайте также на портале "Комментарии" — что дадут Украине гарантии безопасности от Великобритании: оправдались ли ожидания.
Обсуждения
Новости