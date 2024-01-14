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Итоги недели: ключевые позитивные и негативные моменты для Украины

Лондона продемонстрировал готовность выделять солидную сумму на поддержку Украины и делать это на перспективу

сегодня, 13:14
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Кравцев Сергей
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Вторую неделю нового года Украина пережила под новые массированные ракетные атаки россиян – сначала в понедельник, 8 январяа потом и в субботу, 13-гополитические танцы вокруг законопроекта о мобилизациидрязги внутри партии властиа также всё с большим осознанием, что мир то ли быстро сползет в Третью мировую войну, то ли уже находится в нейБыли также важные визиты как со стороны руководства Украины – в страны Балтии, так и в Киев – настоящих друзей нашей страны. Эксперты традиционно поводят для портала "Комментарии" итоги недели (с 8 по 14 января), анализируя наиболее важные, с их точки зрения, события.

Итоги недели: ключевые позитивные и негативные моменты для Украины

Риши Сунак. Фото: из открытых источников

Важным стал визит в Украину премьер министра Великобритании Риши Сунака

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, поделился таким комментарием:

"Среди позитивных моментов во внешней политике недели можно отметить яркое событие ее конца – визит в Украину премьер министра Великобритании Риши СунакаСамое главное – это готовность Лондона выделять солидную сумму на поддержку Украины и делать это на перспективу. Соглашение по безопасностидействительно, может и не те гарантии безопасности, которые мы бы предпочли видеть. Но всё же это – серьезные обязательства. Думаю, что по такому образцу будут строиться и дальнейшие подобные договоры с другими партнерами".

Сообщения о том, что вроде бы нащупывается компромисс по поводу выделения помощи на безопасность Украины со стороны ЕСтоже осторожно можно отнести к позитиву, считает эксперт. По его мнению, будут найдены пути – как выделить эту помощь, несмотря на особую позицию Венгрии.

"Из негатива нужно отметить, что в США по-прежнему не наблюдается какого-то заметного прогресса по принятию их нового пакета помощи УкраинеОн все же тонет в тамошних внутриполитических разборках. Предполагаю, пакет будет принят, но вот временные рамки того, когда это произойдет пока, не ясны. Между тем, задержка болезненно сказывается на наших вооруженных силах", – констатирует Владимир Дубовик.

Пример Лондона должен стать триггером

Политолог, офицер ВСУ Петр Охотин наиболее топовой темой уходящей недели считает визит Риши Сунака и соответственно – безопасностный договор, заключенный между Украиной и Великобританией.

"Надеюсь, что пример Лондона перезапустит цепочку договоренностей Киева и стран Запада о поддержке нашего сопротивления в цивилизационной войне авторитарных стран против демократий", – отмечает эксперт.

При этом, акцентирует он, необходима четкая коммуникация того, что договор с Британией не означает, что солдаты НАТО будут воевать в Украине физически. Следует приводить больше примеров в публичном поле о том, как работала военная экономика в странах, победивших нацистов, считает Петр Охотин. С упором на демократические США и Францию.

"Также ожидаю, что ответственные лица будут не просто просить у британцев материальное обеспечение, но и – технологии и средства производства для создания всего необходимого собственными силами", – подчеркивает эксперт.

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