Воздушные силы раскрыли подробности массированной атаки: сколько ракет удалось сбить

В ночь на 13 января российские террористы прибегли к очередному массированному обстрелу против Украины. Силы противовоздушной обороны уничтожили 8 ракет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram-канала Воздушных сил Украины.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Во время удара по Украине враг применил: крылатые, аэробаллистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты; ударные БпЛА.

Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения врага, в частности: 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области России; 3 ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Курской области России; 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с шести самолетов МиГ-31К (район пуска — Тамбов, Россия); до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков — Каспийское море, Россия); 6 крылатых ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области, Россия; 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с двух самолетов Су-35 (район пусков — временно оккупированная территория Херсонской области); 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов Су-34 (район пусков — Брянская область, Россия).

Противовоздушная оборона уничтожила 8 воздушных целей, в частности: 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55; 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

"Более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, которые не попали в статистику сбитых, не достигли своих целей, в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы", — пишет пресс-служба Воздушных сил.

Как отмечают Воздушные силы, российские ракеты становятся все хуже и летят "бог знает куда". В то же время это не означает, что они не представляют угрозы, а даже наоборот.

"Поэтому будьте бдительны, не игнорируйте тревогу, особенно с применением "баллистики", — добавляет пресс-служба.

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