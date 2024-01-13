Оккупанты начали день с массированной атаки по Украине

Как передает портал "Комментарии", с самого утра в Украине объявлена воздушная тревога. Россияне подняли в небо самолеты Ту-95МС из Каспия. В воздушных силах сообщили, что осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 с 6ту-95МС.Позже воздушные силы сообщили, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ПКС с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. После чего начались пуски "Кинжалов".

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Кинжалы" оккупанты запустили по Киеву и Днепру, где по данным местных пабликов были слышны взрывы.

Также стало известно о скоростных ракетах в Черниговской и Житомирской областях.

Кроме этого, еще летят "Кинжалы" с севера. Также зафиксированы ракеты в направлении Львовской области.

Позже в Воздушных силах призвали киевлян находиться в укрытиях, поскольку ракеты движутся на столицу, но почти сразу эта угроза была отменена. Но там добавили, что зафиксирован взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Отметим, массированные ракетные удары оккупанты начали с 29 декабря 2023 года. Тогда, по данным воздушных сил, враг применил 158 средств воздушного нападения – ударные беспилотники и ракеты различного типа. Силам ПВО удалось сбить 114 целей. Еще одну массированную ракетную атаку враг провел 2 января. В тот день Россия совершила атаку по территории Украины, применив дроны-камикадзе и ракеты разных типов.

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