Почему российские ракеты долетели до западных регионов Украины: военные сделали заявление

Российские ракеты и дроны могут долетать в западные регионы Украины, ведь системы противовоздушной обороны не могут закрыть всю территорию страны. Такое заявление сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"И ракеты, и дроны всегда пролетают. Мы сообщаем каждый регион по мере пролета ракет. Летят они по тем маршрутам, которые они себе просчитывают, где они имеют разведданные, где их труднее перехватывать нашей ПВО, в том числе и истребителями и мобильными огневыми группами", – рассказал Игнат.

Также он рассказал, что средства воздушного нападения РФ, такие как крылатые ракеты и дроны летят низко. Именно поэтому они и созданы, чтобы преодолевать системы ПВО.

"Не можем мы всю территорию Украины сплошь закрыть ПВО, чтобы ни одна ракета не пролетела, поэтому локально защищаем города, объекты, направления. Поэтому ракеты врага и "Шахеды" часто долетают в западные области, меняют маршрут, их сбивают соответственно на подлете к потенциальных целей. Не все ракеты враждебны достигают своих целей, есть разные варианты — могут упасть в поле, может быть подрыв в воздухе", — ответил спикер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне запустили ракеты по Украине . Начиная с 7 утра начали поступать сообщения о взрывах в разных городах Украины. Сообщалось о мощных взрывах в Харькове.

Также начали поступать сообщения о взрывах в Днепре и пригороде. Кроме того, звуки взрывов сообщили в Запорожье. Там раздалась серия повторных взрывов. Также под массированным ракетным обстрелом оказался Кривой Рог. До этого Воздушные силы призвали жителей этого города быть в укрытии в связи с пуском "Кинжала" с одного из российских истребителей МиГ-31К. Зафиксирован повторный пуск баллистических ракет из Крыма в направлении Кривого Рога. Серия взрывов прогремела в Хмельницком.

