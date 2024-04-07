Итоги недели: главные события, какие сигналы получила Украина

Первую неделю апреля Украина пережила под очередной виток разговоров о мире, продолжение варварских ударов по Харькову, напряжение на фронте, где российские оккупационные войска продолжают давление, особенно в Донецкой области. Продолжались и сражения на внешнеполитических фронтах. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" события уходящей недели (с 1 по 7 апреля), а также их влияние на наше будущее.

Итоги недели. Фото: из открытых источников

Нам не стоит возлагать большие надежды на летний саммит НАТО

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова считает лейтмотивом уходящей недели взаимодействие Украины с НАТО.

По ее словам, здесь можно выделить и празднование 75-летия Альянса в Брюсселе, и проходивший там же Саммит Украина-НАТО, и много других аспектов.

но гарантированно продолжит предоставлять помощь", – отмечает политолог. "В выступлениях президента Зеленского и главы МИД Кулеба наша страна четко обозначила свою визию, ожидания, нужды. Это адресовалось странам-членам НАТО. В свою очередь, генсек Альянса — Столтенберг — дал понять, что блок еще формирует решение по Украине (касательно приглашения в НАТО ),

Представители НАТО, продолжает она, явно более трезво начали понимать перспективы и масштабы дальнейшей войны, то, что это не просто об Украине и РФ, но – о коллективной безопасности.

Украина в очередной раз просит партнеров как можно быстрее предоставить нам системы ПВО в том числе ЗРК Patriot непосредственно для Харькова. Будем надеяться, эти призывы окажутся услышанными, что позволит спасти жизни многих людей, уберечь города от разрушений". "При этом, – акцентирует Александра Решмедилова, – именно Украина продолжает оставаться под ударом. И наши города в районе линии фронта, и мегаполисы, находящиеся от нее на достаточно большом расстоянии, но, к примеру, расположенные недалеко от украино-российской границы. Прежде всего, речь о Харькове, который пребывает под постоянными ракетными, бомбовыми, дроновыми ударами

Эксперт обращает внимание, что после того, как НАТО расширилось за счет граничащих с РФ ранее нейтральных Швеции и Финляндии, эта структура показала, что она – действенна, способна на серьезные решения. И в подготовке к июльскому саммиту, который пройдет в Вашингтоне, точно примут решения о дальнейшей модификации Альянса.

Так что нам не стоит возлагать большие надежды на летний саммит НАТО, чтоб не было больших разочарований. Всему свое время. Думаю, украинские власти уже это осознали. Именно поэтому пошли логикой заключения двухсторонних соглашений в сфере безопасности с разными странами. Важно не зацикливаться, искать разнообразные форматы – как краткосрочные, так и долгосрочные – которые помогут нам стать сильнее", – подчеркивает эксперт. "Я не исключаю, что одним из таких шагов станет переход формата "Рамштайн" под ответственность именно НАТО, а не просто США. Соответствующие переговоры уже ведутся. Это позволило бы решительнее, быстрее оказывать помощь Украине. В то же время, есть данные, что такие ключевые страны НАТО как США и Германия не спешат приглашать Украину в Альянс

Она напоминает, что в недавней статье The New York Times отмечалось, что вступлению Украины в НАТО в данный момент противодействуют не только США и ФРГ, но и те же Венгрия, Словакия.

"Нам предстоит еще серьезная работа, чтоб добиться однозначной поддержки всех членов Альянса. Пока же важно – выстоять, максимально обеспечить себя всем для этого необходимым, не потерять помощь партнеров. И продолжать двигаться вперед во всех смыслах, осознавая, что наша армия переходит на стандарты НАТО и в связи с необходимостью соответствовать им, и по вызову судьбы – в военной обстановке", – констатирует Александра Решмедилова.

Рада готовится к вынесению на рассмотрение мобилизационного законопроекта

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев позитивной новостью уходящей недели называет то, что Верховная Рада, которая продолжает готовить к вынесению на рассмотрение во втором чтении и в целом мобилизационного законопроекта, сообщила о предложениях по механизму бронирования для представителей бизнеса.

Если предложения пройдут, это позволит бизнесу более эффективно планировать кадровую политику, рассчитывать на определенный трудовой ресурс в период военного времени. Соответственно – работать спокойнее и качественнее. Важно, чтоб "бронь" не стала процедурой, которую фактически невозможно реализовать", – акцентирует эксперт. "Согласно предложенной модели, украинские компании смогут забронировать до 50% военнообязанных мужчин при ряде условий

Еще одним ярким событием он считает задержание детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) бывшегоначальник Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Артема Шило. Тому, напоминает Андрей Рязанцев, вменяют организацию схемы, по которой АО "Укрзализныця" закупало трансформаторы по завышенной в два раза цене.

"У многих представителей бизнеса это задержание вызвало легкий оптимизм касательно дальнейших действий власти в ракурсе очищения от коррупции, от давления на предпринимателей, – признался эксперт. – Теперь ожидаем результатов расследования и соответствующих судебных решений".

По словам Андрея Рязанцева, обратила на себя внимание и продолжающаяся волна протестов в Венгрии против одиозного премьера Орбана.

"Это демонстрирует, что далеко не все в той стране согласны с коррупционной, пророссийской позицией своего номинального лидера, – поясняет эксперт. – Что дает надежду на смену внешней политики Венгрии, особенно касательно Украины".

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