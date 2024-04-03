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Бизнес может забронировать военнообязанных: сколько нужно заплатить

Правительство обсуждает возможные условия брони от мобилизации в Украине. Среди предложений народного депутата Дмитрия Наталухи прозвучала возможность забронировать работников за 20 тыс. гривен.

сегодня, 10:40
Автор:
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Slava Kot
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Бизнес сможет забронировать 50% от военнообязанных сотрудников, если выполнит определенные обязательства, рассказал председатель комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на EBA.

Бизнес может забронировать военнообязанных: сколько нужно заплатить

Украинцы могут получить возможность забронировать от мобилизации. Фото из открытых источников

1 апреля прошла встреча между народным депутатом Дмитрием Наталухой и участниками Европейской бизнес ассоциации. В ходе встречи была обсуждена модель экономического бронирования, которая проходит параллельно с работой над основным законопроектом о мобилизации в Украине.

Согласно предложенной модели, украинские компании смогут забронировать до 50% военнообязанных мужчин. Кроме того, существует еще несколько условий, которые должны придерживаться компании:

  • — отсутствие налоговых долгов;
  • — уплата военного сбора на каждого работника;
  • - уплата фиксированной сумы.

Уплата военного сбора составляет 1,5% от зарплаты. А уплата фиксированной ставки будет на уровне 20 тысяч гривен ежемесячно.

ФЛП также смогут оформить бронирование, однако для них дополнительно будет еще одно требование. Работникам ФЛП нужно будет подать справку, удостоверяющую оборот средств на сумму не менее трехмесячного бронирования.

Несмотря на возможность получить бронь от мобилизации, она не позволит мужчинам выезжать за границу.

По информации Европейской Бизнес Ассоциации в Украине на сегодня забронировано от мобилизации 540 тыс. человек. Больше всего бронь получили в сфере энергетики и агропромышленном секторе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде рассматривают две модели бронирования от мобилизации.

Также "Комментарии" писали, что правительство разрешило одной группе мужчин выезжать за границу.



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Источник: https://eba.com.ua/biznes-obgovoryv-kontseptsiyu-modeli-ekonomichnogo-bronyuvannya/
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