Генсек НАТО Столтенберг озвучил гарантии безопасности для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после окончания войны Украина станет членом альянса и будет иметь гарантии безопасности, в частности, право задействовать статью 5, которая означает, что атака на одну страну является нападением на всех членов НАТО.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции в Брюсселе Йенса Столтенберга спросили корреспонденты "Интерфакс-Украина" о возможности приглашения Украины к членству на саммите НАТО в Вашингтоне, чтобы в будущем стать членом альянса, когда будут выполнены все критерии.

Столтенберг объяснил, что переговоры с ЕС по приглашению продолжаются годами, в то время как в НАТО этот процесс проходит быстро.

"Если вы приглашены в Европейский Союз, это может занять годы от приглашения к членству, тогда как у НАТО, когда вы приглашены, это произойдет в скором времени", — рассказал Столтенберг.

Тем не менее, Столтенберг подчеркнул, что Украина будет членом НАТО. Кроме того, члены альянса согласились ускорить этот процесс, убрав План действий по членству в НАТО. Таким образом, Украина быстро присоединится к альянсу после окончания войны и получит гарантии безопасности на уровне со всеми членами НАТО, в том числе и возможность активировать статью 5.

"Далее, вы должны понимать, что когда эта война закончится, должны быть какие-то гарантии, что это не случится снова, что это не будет паузой, за время которой Россия восстановится, отдохнет, а затем перегруппируется и снова атакует", — сказал Столтенберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Эстонии рассказали о присутствии войск НАТО в Украине.

Также "Комментарии" писали о Столтенберге, который назвал историческую ошибку, которую могут совершить союзники Украины.