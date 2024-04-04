Генсек НАТО Столтенберг озвучил гарантии безопасности для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после окончания войны Украина станет членом альянса и будет иметь гарантии безопасности, в частности, право задействовать статью 5, которая означает, что атака на одну страну является нападением на всех членов НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников
Во время пресс-конференции в Брюсселе Йенса Столтенберга спросили корреспонденты "Интерфакс-Украина" о возможности приглашения Украины к членству на саммите НАТО в Вашингтоне, чтобы в будущем стать членом альянса, когда будут выполнены все критерии.
Столтенберг объяснил, что переговоры с ЕС по приглашению продолжаются годами, в то время как в НАТО этот процесс проходит быстро.
Тем не менее, Столтенберг подчеркнул, что Украина будет членом НАТО. Кроме того, члены альянса согласились ускорить этот процесс, убрав План действий по членству в НАТО. Таким образом, Украина быстро присоединится к альянсу после окончания войны и получит гарантии безопасности на уровне со всеми членами НАТО, в том числе и возможность активировать статью 5.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Эстонии рассказали о присутствии войск НАТО в Украине.
Также "Комментарии" писали о Столтенберге, который назвал историческую ошибку, которую могут совершить союзники Украины.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!