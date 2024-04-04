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Генсек НАТО Столтенберг озвучил гарантии безопасности для Украины

После окончания войны Украина станет членом НАТО и получит гарантии безопасности, чтобы предотвратить новую войну против России.

сегодня, 08:50
Автор:
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Slava Kot
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после окончания войны Украина станет членом альянса и будет иметь гарантии безопасности, в частности, право задействовать статью 5, которая означает, что атака на одну страну является нападением на всех членов НАТО.

Генсек НАТО Столтенберг озвучил гарантии безопасности для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции в Брюсселе Йенса Столтенберга спросили корреспонденты "Интерфакс-Украина" о возможности приглашения Украины к членству на саммите НАТО в Вашингтоне, чтобы в будущем стать членом альянса, когда будут выполнены все критерии.

Столтенберг объяснил, что переговоры с ЕС по приглашению продолжаются годами, в то время как в НАТО этот процесс проходит быстро.

"Если вы приглашены в Европейский Союз, это может занять годы от приглашения к членству, тогда как у НАТО, когда вы приглашены, это произойдет в скором времени", — рассказал Столтенберг.

Тем не менее, Столтенберг подчеркнул, что Украина будет членом НАТО. Кроме того, члены альянса согласились ускорить этот процесс, убрав План действий по членству в НАТО. Таким образом, Украина быстро присоединится к альянсу после окончания войны и получит гарантии безопасности на уровне со всеми членами НАТО, в том числе и возможность активировать статью 5.

"Далее, вы должны понимать, что когда эта война закончится, должны быть какие-то гарантии, что это не случится снова, что это не будет паузой, за время которой Россия восстановится, отдохнет, а затем перегруппируется и снова атакует", — сказал Столтенберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Эстонии рассказали о присутствии войск НАТО в Украине.

Также "Комментарии" писали о Столтенберге, который назвал историческую ошибку, которую могут совершить союзники Украины.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/977911.html
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