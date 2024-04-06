РФ снова ударила по жилому району Харькова: что известно о погибших

Российские оккупанты нанесли очередной удар по жилому району Харькова.

Россияне продолжают обстреливать Харьков. Фото из открытых источников

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, россияне, вероятно, нанесли удар управляемыми авиационными бомбами.

В результате вражеского удара погиб один житель Харькова, также есть раненые.

По словам главы города, всем пострадавшим оказывается необходимая гуманитарная помощь и предлагается крыша над головой.

Он сообщил, что все профильные муниципальные службы работают на местах попадания вместе с работниками ГСЧС, правоохранителями и волонтерскими организациями.

"Россия – государство-убийца. И рано или поздно она ответит за каждую разрушенную ею жизнь", — добавил Игорь Терехов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай усиливает поддержку военно-промышленного комплекса России, что создает проблемы не только Украине, но и несет угрозы Западу. Энтони Блинкен рассказал союзникам, что помощь Китаю Москве достигает таких масштабов, которые "вызывают беспокойство". Китай предоставляет России определенные инструменты и ресурсы, а также проводит технические экспертизы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине. "Тот факт, что страны НАТО снабжают F-16, а также обучают пилотов и снабжают вооружение для F-16, является еще одним примером значительной военной поддержки Украины со стороны союзников по НАТО. Но ни одна система не изменит ситуацию на поле боя. Это не серебряный шар, который может изменить военный конфликт", — сказал Йенс Столтенберг.