Итоги недели: что порадовало и, напротив, вызвало тревогу

Украина прощается с первой неделей нового года. Она прошла под продолжение российских атак на земле и с воздуха, прений вокруг законопроекта о мобилизации, а также – с предупреждениями со стороны президента Владимира Зеленского о том, что 2024-й может во многом стать решающим для нашей страны. Эксперты уже традиционно подвели для портала "Комментарии" итоги недели (с 1 по 7 января).
Итоги недели. Фото: из открытых источников
Украина выдавливает российское судоходство из Черного моря
Политолог Владимир Цыбулько рассуждает следующим образом:
"Неделя была нервной и взрывной. Но внимание было несколько отвлечено от самого фронта и сосредоточено на дальних ударах. В ответ на очередную массированную ракетную атаку агрессора на украинские города случился знаковый удар по Новороссийску. Своеобразное предупреждение всем, кто занимается транзитом нефти через этот порт".
Украина, продолжает эксперт, последовательно выдавливает российское судоходство из Черного моря, в том числе и коммерческое.
"Сама мысль о том, что черноморские порты, через которые переваливается до половины российской нефти (и казахской, кстати, тоже), стали теперь мишенями для Украины, приводит в бешенство кремлевских карликов", – отмечает Владимир Цыбулько.
По его словам, попытка поиграть в дипломатию на уровне ООН со стороны Кремля привела к ударам российских сил по собственной территории.
"В частности, удары по Белгороду и Воронежчине просто выразили именно российский замысел. И та поспешность, с которой РФ поспешила созвать Совбез, указала, что на вору шапка горит. Ну, а интенсивность, с которой ВСУ взялись за Крым
, свидетельствует о том, что украинские войска имеют свой подход к псевдовыборам на оккупированных территориях. И керченский мост в этой игре имеет особое место – с, вероятно, уже подобранными датами для его разрушения. Самое главное, что определенный упадок духа, связанный с задержкой помощи Украине, успешно преодолен – и жесты поддержки снова усилятся", – констатирует политолог.
Порадовало сохранение валютной стабильности
Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев поделился такими мыслями:
"К позитиву можно отнести стабильность банковской системы, несмотря на усилившиеся массированные ракетные удары со стороны РФ
. Хоть тревожит продолжающееся снижение объемов кредитования экономики. Эту проблему нужно обязательно решать".
Порадовало эксперта и сохранение валютной стабильности.
"Хоть, безусловно, это остается возможным благодаря поступлению всякого рода помощи из-за рубежа", – констатирует Андрей Рязанцев.
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