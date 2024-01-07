Итоги недели: что порадовало и, напротив, вызвало тревогу

Украина прощается с первой неделей нового года. Она прошла под продолжение российских атак на земле и с воздуха, прений вокруг законопроекта о мобилизации, а также – с предупреждениями со стороны президента Владимира Зеленского о том, что 2024-й может во многом стать решающим для нашей страны. Эксперты уже традиционно подвели для портала "Комментарии" итоги недели (с 1 по 7 января).

Итоги недели. Фото: из открытых источников

Украина выдавливает российское судоходство из Черного моря

Политолог Владимир Цыбулько рассуждает следующим образом:

случился знаковый удар по Новороссийску Своеобразное предупреждение всем, кто занимается транзитом нефти через этот порт". "Неделя была нервной и взрывной. Но внимание было несколько отвлечено от самого фронта и сосредоточено на дальних ударах. В ответ на очередную массированную ракетную атаку агрессора на украинские города

Украина, продолжает эксперт, последовательно выдавливает российское судоходство из Черного моря, в том числе и коммерческое.

"Сама мысль о том, что черноморские порты, через которые переваливается до половины российской нефти (и казахской, кстати, тоже), стали теперь мишенями для Украины, приводит в бешенство кремлевских карликов", – отмечает Владимир Цыбулько.

По его словам, попытка поиграть в дипломатию на уровне ООН со стороны Кремля привела к ударам российских сил по собственной территории.

свидетельствует о том, что украинские войска имеют свой подход к псевдовыборам на оккупированных территориях. И керченский мост в этой игре имеет особое место – с, вероятно, уже подобранными датами для его разрушения. Самое главное, что определенный упадок духа, связанный с задержкой помощи Украине, успешно преодолен – и жесты поддержки снова усилятся", – констатирует политолог. "В частности, удары по Белгороду и Воронежчине просто выразили именно российский замысел. И та поспешность, с которой РФ поспешила созвать Совбез, указала, что на вору шапка горит. Ну, а интенсивность, с которой ВСУ взялись за Крым

Порадовало сохранение валютной стабильности

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев поделился такими мыслями:

Хоть тревожит продолжающееся снижение объемов кредитования экономики. Эту проблему нужно обязательно решать". "К позитиву можно отнести стабильность банковской системы, несмотря на усилившиеся массированные ракетные удары со стороны РФ

Порадовало эксперта и сохранение валютной стабильности.

"Хоть, безусловно, это остается возможным благодаря поступлению всякого рода помощи из-за рубежа", – констатирует Андрей Рязанцев.

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