В Крыму прилеты по важных объектах оккупантов: подробности

Пилоты Воздушных сил уничтожили пункт управления российских оккупантов в Саках. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтвердил командующий Воздушных сил Николай Олещук, поблагодарив наших летчиков за отличную работу.

Крым. Фото: из открытых источников

Отметим, вечером 5 января в соцсетях сообщали о взрывах во временно оккупированном Крыму, оккупанты перекрывали Крымский мост.

Также 4 января в Евпатории Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию, пункт управления с защищенным каналом связи с Кремлем, который в том числе отвечал за координирование ПВО всего полуострова. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Движение крымских партизан "Атеш" провело доразведку удара Сил обороны Украины в воинской части вблизи Евпатории, по которой 4 января нанесли ракетный удар, и передали информацию СОУ.

По информации местных агентов кроме самой станции был поражен пункт управления, который отвечал за защищенный канал связи с Кремлем, и в том числе за координирование ПВО всего полуострова.

Читайте также на портале "Комментарии" — в новом интервью изданию The Economist президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым и битва в Черном море станут в 2024-м приоритетом для нас. Как оцениваете это заявление? Зачем оно было сделано? Каковы перспективы битвы за юг? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что прогнозы о том, что ЗСУ зайдут этим летом в аннексированный Крым осуществились. Мол, действительно полноценно украинской армией не удалось зайти на полуостров, но бойцы ВСУ провели десятки рейдов в Крым. Продолжит ли Украина давить на Крым, понимая, что полуостров – главная украинская территория, за которую Путин точно будет воевать до последнего? Издание "Комментарии" разобралось в теме, изучив мнения экспертов.



