Шмыгаль рассказал, куда целилась РФ во время ракетной атаки: две области пострадали больше всего

Масштабная террористическая атака России 2 января была направлена против гражданской инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Телеграмм сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Масштабная террористическая атака России против гражданской инфраструктуры", — отметил глава правительства.

"Сначала дроны-камикадзе, потом 4 часа атаки ракетами. Основной удар пришелся на Киевскую и Харьковскую области", — добавил Денис Шмыгаль.

Сейчас энергетики, спасатели, медики, полицейские и все службы работают на местах.

"Спасибо силам ПВО за неустанную работу и профессионализм. Российские террористы обязательно заплатят за все то зло, которое они принесли в Украину", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

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