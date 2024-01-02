Шмыгаль рассказал, куда целилась РФ во время ракетной атаки: две области пострадали больше всего

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Масштабная террористическая атака России 2 января была направлена против гражданской инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Телеграмм сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Сейчас энергетики, спасатели, медики, полицейские и все службы работают на местах.
Читайте также на портале "Комментарии" — есть погибшие и раненые: президент Владимир Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – Украина вступила в новый – 2024-й – год под массированные вражеские атаки. Причем, как на земле, так и с воздуха. В новогоднюю ночь Воздушные силы ВСУ уничтожили 87 из 90 "Шахедов". В ночь на 2 января – 35 вражеских дронов из 35. Утром второго дня нового года Украина встретила под грохот взрывов – нас накрыла очередная массированная ракетная атака. Продолжает обсуждаться новый законопроект о мобилизации, которым вскоре вплотную займется Верховная Рада. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" своим видением дальнейшего развития ситуации в российско-украинской войне. По крайней мере, на ближайшую перспективу.
Ранее "Комментарии" писали – массированный удар РФ по Украине: Кулеба назвал 5 шагов, которых теперь Киев ждет от Запада.
Обсуждения
Новости