Итоги недели: что из произошедшего вселяет оптимизм

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Кравцев Сергей
Предпоследняя неделя марта запомнилась несколькими волнами массированных ракетных ударов, которые РФ нанесла по территории Украины, а также признанием страны-агрессора, что никакая это не "сво", а самая настоящая война. В свою очередь, Украина громит НПЗ на территории РФ, укрепляет антироссийскую коалицию, демонстрирует чудеса мужества. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" другими важными событиями уходящей недели (с 18 по 24 марта) и их влиянием на наше будущее.
Удары по российским НПЗ. Фото: из открытых источников
Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий отмечает, что на этой неделе мы увидели позитивные сигналы из США касательно продвижения вопроса по поддержке Украины.
Радует эксперта и то, что мы продолжаем наносить удары по вражеским объектам во временно оккупированном Крыму. Так, буквально сегодня стало известно, что поражены два больших десантных корабля ("Ямал" и "Азов"), а также в главный центр связи Черноморского флота РФ в Севастополе.
Он акцентирует, что продолжается активизация Европы, особенно Франции. Мы видим новые пакеты помощи, новые серьезные идеи по усилению возможностей Украины в противостоянии с РФ.
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников выделил ряд важных для нас событий в финансово-экономической сфере на уходящей неделе.
Во-первых, в начале недели украинское правительство утвердило план Ukraine Facility, который является основой для предоставления нам 50 млрд евро финансовой поддержки от ЕС в рамках программы, которая рассчитана на четыре года.
Во-вторых, продолжает экономист, МВФ утвердил новую редакцию меморандума, которая предполагает дальнейшее финансирование Украины, коррекцию по макроэкономическим показателям и так далее.
В-третьих, Конгресс США, хоть и ушел на пасхальные каникулы, так и не приняв законопроекта о внешней поддержке (включая помощь Украине), но американские парламентарии утвердили, наконец, бюджет на год. После чего, с 8 апреля, похоже, готовы будут, наконец, рассмотреть вопрос о предоставлении нам поддержки, прогнозирует Алексей Плотников.
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