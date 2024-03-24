Итоги недели: что из произошедшего вселяет оптимизм

Предпоследняя неделя марта запомнилась несколькими волнами массированных ракетных ударов, которые РФ нанесла по территории Украины, а также признанием страны-агрессора, что никакая это не "сво", а самая настоящая война. В свою очередь, Украина громит НПЗ на территории РФ, укрепляет антироссийскую коалицию, демонстрирует чудеса мужества. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" другими важными событиями уходящей недели (с 18 по 24 марта) и их влиянием на наше будущее.

Удары по российским НПЗ. Фото: из открытых источников

Продолжается активизация Европы, особенно Франции

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий отмечает, что на этой неделе мы увидели позитивные сигналы из США касательно продвижения вопроса по поддержке Украины.

"Это важно, – уверяет он. – Надеемся, уже в апреле соответствующий законопроект будет проголосован парламентом и подписан главой Белого дома".

Радует эксперта и то, что мы продолжаем наносить удары по вражеским объектам во временно оккупированном Крыму. Так, буквально сегодня стало известно, что поражены два больших десантных корабля ("Ямал" и "Азов"), а также в главный центр связи Черноморского флота РФ в Севастополе.

"Таким образом десантные возможности противника уменьшаются, как снижается и вероятность соответствующих атак с моря на наше черноморское побережье", – поясняет Александр Палий.

Он акцентирует, что продолжается активизация Европы, особенно Франции. Мы видим новые пакеты помощи, новые серьезные идеи по усилению возможностей Украины в противостоянии с РФ.

– это большой позитив", – заключает эксперт. "Ну и то, что мы продолжаем держать фронт, перемалывая российские войска

Похоже, что с 8 апреля США будут готовы рассмотреть вопрос о предоставлении нам поддержки

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников выделил ряд важных для нас событий в финансово-экономической сфере на уходящей неделе.

Во-первых, в начале недели украинское правительство утвердило план Ukraine Facility, который является основой для предоставления нам 50 млрд евро финансовой поддержки от ЕС в рамках программы, которая рассчитана на четыре года.

Сам факт обнародования данного плана свидетельствует о том, что и помощь будет предоставляться, и мы серьезно подходим к тому, как ей распорядиться. Теперь речь идет о пошаговом согласовании реформ и данной помощи". "Это фундаментально-значимый план, – подчеркивает эксперт. – И замечательно, что премьер Денис Шмыгаль представил его чуть позже в Брюсселе

Во-вторых, продолжает экономист, МВФ утвердил новую редакцию меморандума, которая предполагает дальнейшее финансирование Украины, коррекцию по макроэкономическим показателям и так далее.

В-третьих, Конгресс США, хоть и ушел на пасхальные каникулы, так и не приняв законопроекта о внешней поддержке (включая помощь Украине), но американские парламентарии утвердили, наконец, бюджет на год. После чего, с 8 апреля, похоже, готовы будут, наконец, рассмотреть вопрос о предоставлении нам поддержки, прогнозирует Алексей Плотников.

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