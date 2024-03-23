Так все-таки война: действительно ли Россия готова повышать ставки

Неожиданные заявления о т.н. "специальной военной операции" начали в последнее время делать российские официальные лица. Так, пресс-секретарь "президента" РФ Дмитрий Песков признал, что его страна находится в состоянии войны с Украиной. А постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя вдруг выдал, что одна из целей "сво" якобы выполнена – произошла "демилитаризация" Украины. Правда, по логике Небензи, суть в том, что ВСУ якобы давно не используют свое вооружение, завися исключительно от поставок оружия странами НАТО. О чем говорят подобные заявления – и к чему могут привести? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Интрига в том, как будет маркироваться эта война

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье), политический аналитик Виталий Кулик рассуждает так:

"И ранее прорывался в российском официозе тезис, что это – война. Но потом это слово канализировали, начали давать сроки за то, что войну называли войной. Сейчас уже сама российская политическая элита, официоз, начинают по полной использовать термин "война", а не "сво". Это делает и сам Путин. Виден отказ от "Киев за три дня", заверений, что это локальна операция по наведению порядка, защита русскоязычного населения на определенных территориях. Это уходит в прошлое. Теперь в основу пропаганды вводится тезис – война. Война с Западным миром, за само существование России, за сохранение этого государства, российской цивилизации".

По словам эксперта, такой подход уже около полугода сквозит в государственной пропаганде, заявлениях официальных представителей страны-агрессора.

Соответственно, прогнозирует он, можно ожидать дальнейшего закрепления этого идеологического тренда не только в неких пропагандистских вещах, направленных на внутреннее потребление, но и – в обосновании дальнейших действий Кремля. Если это война, нужна очередная частичная мобилизация, а не просто добровольцы или контрактники (тем более, что зэки, похоже, закончились).

Интрига в том, считает Виталий Кулик, как будет маркироваться эта война (тотальная, экзистенциальная угроза существования РФ – или война на истощение, но "мы готовы держаться, мы не наступаем, а обороняемся").

"На мой взгляд, тут есть определенная развилка, которая зависит от ресурсов страны-агрессора и геополитического расклада. Будет ли Китай и далее молчаливо поддерживать РФ, либо станет снижать свою поддержку. Сможет ли РФ мобилизовать без социально-экономических, социально-политических эксцессов еще 500 тысяч человек, быстро их обучить, бросить на фронт. Будет ли недовольство внутри молчаливого большинства глубинного российского народа (по Суркову). Если там будет недовольство – ставку сделают на условную оборонительную войну, вялотекущую мобилизацию (ползучую, скрытую). Всячески эксплуатируя тезис осажденной крепости, ища врагов, шпионов, диверсантов, террористов внутри страны. Тренд тогда – на внутреннее закручивание гаек. На тезисы, что чуть ли не весь мир – агрессор по отношение к РФ, соответственно, везде есть цели — можем ударить куда захотим. Отказ от неких оставшихся сдерживающих правил времен Холодной войны. И демонстрация желания добить существующий миропорядок, выстроив новый, где РФ выступит некой мощной глобальной силой, на которую все будут равняться – и которую все будут бояться", – поясняет эксперт.

Соответственно, констатирует он, – никаких мирных переговоров, война до победного конца. При этом сохраняя возможность вести скрытые переговорные процессы, не исключая вопрос заморозки войны, выход на промежуточные элементы сдерживания.

"Но есть и второй сценарий, – отмечет Виталий Кулик. – А именно – повышение эскалации. Понимая, что ресурс – конечен, что вооружать людей (собирать которых для отправки на фронт всё сложнее) уже нечем, расконсервировать скоро станет нечего, экономика слабеет (многие санкции догоняют только сейчас – и начинают давать плоды), Кремль может пойти на новое повышение ставок. Пытаясь принудить Украину, Запад – договориться на том, что есть здесь и сейчас".

И здесь, по мнению эксперта, открывается пространство для определенных "вилок". К примеру, РФ может пойти на гибридный удар по странам НАТО (и с целью склонить к переговорам, и надеясь показать недееспособность Альянса, если там не смогут оперативно отреагировать). Нельзя исключать и новое большое наступление в Украине – для выхода на админграницы определенных территорий или с прицелом на захват новых.

"Но это будет издыхающий рывок, – уверен Виталий Кулик. – После него вряд ли Россия сможет вести наступательные действия в ближайшие 10 лет, пока не вырастет новое поколение".

Эксперт констатирует: Путин считает, что Запад уже перешел черту между "помогаем" и "участвуем". Что остались считанные месяцы до того, чтоб все мощные страны, включая балансирующую Германию, вошли в категорию именно участвующих. Что вопрос времени (а не политических дискуссий) – появление в Украине натовских контингентов, принятие нас в ЕС, предоставление оружия дальнего действия.

"И, чтоб не входить в этот рискованный трек, россияне могут повысить ставки: от применения тактического ядерного оружия – до провокаций против НАТО. Любые варианты возможны. Отсюда и признания войны – войной", – заключает Виталий Кулик.

То, что российские спикеры начали называть "сво" войной связано с рядом факторов

Политический эксперт Сергей Таран акцентирует, что даже российская пропаганда уже не может скрыть от своих граждан, что РФ ведет войну против соседней страны.

"Потому постепенно российские спикеры отказываются от термина "сво" и говорят о войне, чем всё это и является, – поясняет он. – То, что сейчас и Песков, и Небензя заговорили о том, что это фактически война, связано с рядом факторов".

Во-первых, поясняет эксперт, завершилась избирательная кампания по перевыборам Путина.

"Ну, неудобно ему было бы говорить во время выборов, что он привел свою страну к войне. А сейчас уже можно", – отмечает Сергей Таран.

Во-вторых, продолжает он, возникла необходимость усиления мобилизации.

"Скрытая уже не восполняет потери на фронте, – подчеркивает эксперт. – А мобилизация может быть оправдана признанием того, что идет война. С этим и связана смена риторики. Это не смена стратегических планов, а лишь смена пропагандистской риторики, вызванная необходимостью дальнейшей мобилизации. Конечно, Украине следует быть готовой к этому".

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