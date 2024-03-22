Конец "сво": в Кремле признали, что Россия находится в состоянии войны

Россия в настоящее время не просто проводит "специальную военную операцию" на территории Украины, а находится в состоянии войны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Аргументы и факты" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной", — заявил рупор Кремля.

По его словам, "каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации".

Представитель Кремля отметил, что необходимо обеспечить безопасность людей в новых регионах России и "освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом".

Стоит отметить, путинский режим и государственные СМИ в основном публично называют военные действия на Украине военной операцией, однако слово "война" уже неоднократно звучало и ранее. В частности, в марте 2023 года Дмитрий Песков назвал "войной" противостояние России с Западом, предупредив, что это надолго.

"Если вы имеете в виду войну в широком контексте — противостояние с враждебными государствами, недружественными странами, это гибридная война, которая развязана по отношению к нашей стране, — это надолго", — отмечал тогда Дмитрий Песков.

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