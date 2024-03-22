Конец "сво": в Кремле признали, что Россия находится в состоянии войны

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Кравцев Сергей
Россия в настоящее время не просто проводит "специальную военную операцию" на территории Украины, а находится в состоянии войны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Аргументы и факты" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков. Фото из открытых источников
По его словам, "каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации".
Представитель Кремля отметил, что необходимо обеспечить безопасность людей в новых регионах России и "освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом".
Стоит отметить, путинский режим и государственные СМИ в основном публично называют военные действия на Украине военной операцией, однако слово "война" уже неоднократно звучало и ранее. В частности, в марте 2023 года Дмитрий Песков назвал "войной" противостояние России с Западом, предупредив, что это надолго.
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Также издание "Комментарии" сообщало – итоги псевдовыборов в РФ: изменится ли война в Украине.
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