Россия несет ошеломляющие потери в войне против Украины: Остин назвал цифры

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор несет большие потери в ведении захватнической войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-20"), которое проходит на авиабазе в Германии.
Ллойд Остин. Фото: из открытых источников
По его словам, Россия потратила до 211 миллиардов долларов на оснащение войск, развертывание и обслуживание военной техники с целью ведения имперской войны против Украины.
При этом, как отметил глава Пентагона, украинские защитники продолжают подрывать военные способности Кремля.
Читайте также на портале "Комментарии" — очередные перевыборы российского диктатора завершились фантастическими результатами. Путину нарисовали рекордные 87% поддержки. А сам он пообещал, что во время своего нового президентского срока будет продолжать войну против Украины, на территории которой попытается создать "санитарную зону". О чем говорят итоги псевдовыборов и новые путинские заявления? Как ситуация в ракурсе российско-украинской войны может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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