К чему может привести отправка французских войск в Украину: о чем говорит реакция Кремля

Директор внешней разведки РФ Сергей Нарышкин уверяет, что Франция якобы реально готовит свой военный контингент для отправки в Украину. В Минобороны Франции отметили, что, если данное решение официально будет принято, французских военных, вероятно, разместят вдоль Днепра (на правом берегу) и у украино-белорусской границы. А начальник штаба Армии Франции генерал Пьер Шиль подчеркнул, что армия этой страны готовится к тяжелым боям, чтобы обеспечить безопасность не только своим гражданам, но и союзникам. В свою очередь, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил, что британские войска могут отправиться в Украину, чтобы противостоять России. Эксперты проанализировали подобные заявления специально для портала "Комментарии".

Отправка французских войск в Украину. Фото из открытых источников

Отправка в Украину воинского контингента Франции – это лишь вопрос времени

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш размышляет так:

"Французы, действительно, всё больше и открытее говорят о вероятности направления в Украину своего воинского контингента. Я считаю, что это лишь вопрос времени. Но это не будет означать участие НАТО в вооруженном конфликте с РФ, если такой контингент, к примеру, разместят на украино-белорусской границе. Зато такой ход позволит высвободить значительные военные ресурсы Украины, которые мы вынуждены держать на той территории, учитывая вассальное положение Минска перед Москвой".

На данном этапе, поясняет эксперт, это был бы идеальный вариант участия западных военных в нашей обороне. Даже для Беларуси, считает он, такой поворот станет выгодным, так как минимизирует возможности давления Кремля на Минск с тем, чтоб Беларусь вступила в конфликт с Украиной. А путинский режим этого, без сомнения, хотел и хочет.

"Ну, а своеобразный миротворческий контингент на украино-белорусской границе способен продлить (обеспечить) мир на этой территории, а также высвободить силы и средства ВСУ, которые мы можем отправить на горячие участки фронта", – заключает Сергей Гармаш.

В Кремле – не просто обеспокоенность, а дикое раздражение

По мнению экс-дипломата, политического эксперта, замкомандира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадима Трюхана, заявления Нарышкина свидетельствуют о том, что в Кремле серьезная смена позиции Франции касательно войны РФ против Украины, вызвала не просто обеспокоенность, а дикое раздражение. И путинский режим пытается как-то нарисовать возможные последствия вероятной переправки воинских контингентов отдельных стран-членов НАТО в Украину.

"Пугают, что те станут "законными целями" и так далее, – уточняет эксперт. – При этом важно понимать, что данные угрозы останутся просто угрозами. Все "красные линии", которые ранее рисовал Путин, давно Западом пройдены. И в ракурсе поставок Украине новых вооружений и боеприпасов, и касательно танков, и (ждем-ждем) самолетов, и много чего другого".

То, что Франция именно так реагирует на очередные кремлевские ультиматумы (ужесточает в ответ свою позицию) можно только приветствовать, уверен Вадим Трюхан.

"Макрон акцентирует, что его словам о вероятной отправке военных в Украину – не просто слова. Что идет практическая подготовка для данных действий. И это для нас, безусловно, серьезный позитив, – считает экс-дипломат. – Некая новелла в дискурсе – как еще НАТО и ЕС могут (должны) помогать Украине выстоять перед российской агрессией. Надеемся, что увидим и практическую реализацию".

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