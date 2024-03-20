К чему может привести отправка французских войск в Украину: о чем говорит реакция Кремля

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Кравцев Сергей
Директор внешней разведки РФ Сергей Нарышкин уверяет, что Франция якобы реально готовит свой военный контингент для отправки в Украину. В Минобороны Франции отметили, что, если данное решение официально будет принято, французских военных, вероятно, разместят вдоль Днепра (на правом берегу) и у украино-белорусской границы. А начальник штаба Армии Франции генерал Пьер Шиль подчеркнул, что армия этой страны готовится к тяжелым боям, чтобы обеспечить безопасность не только своим гражданам, но и союзникам. В свою очередь, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил, что британские войска могут отправиться в Украину, чтобы противостоять России. Эксперты проанализировали подобные заявления специально для портала "Комментарии".
Отправка французских войск в Украину. Фото из открытых источников
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш размышляет так:
На данном этапе, поясняет эксперт, это был бы идеальный вариант участия западных военных в нашей обороне. Даже для Беларуси, считает он, такой поворот станет выгодным, так как минимизирует возможности давления Кремля на Минск с тем, чтоб Беларусь вступила в конфликт с Украиной. А путинский режим этого, без сомнения, хотел и хочет.
По мнению экс-дипломата, политического эксперта, замкомандира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадима Трюхана, заявления Нарышкина свидетельствуют о том, что в Кремле серьезная смена позиции Франции касательно войны РФ против Украины, вызвала не просто обеспокоенность, а дикое раздражение. И путинский режим пытается как-то нарисовать возможные последствия вероятной переправки воинских контингентов отдельных стран-членов НАТО в Украину.
То, что Франция именно так реагирует на очередные кремлевские ультиматумы (ужесточает в ответ свою позицию) можно только приветствовать, уверен Вадим Трюхан.
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