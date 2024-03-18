Откуда взялась идея Макрона о перемирии: какую ошибку нельзя допустить Западу

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину, которому на выборах нарисовали рекордный результат, с просьбой о прекращении огня в Украине на время Олимпийских игр в Париже. В российском МИД заочно отвергли эту идею. О чем говорит сам факт обсуждения такого предложения? Насколько реалистично временное прекращение огня? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Париж не отходит от стратегического плана, суть которого – деоккупация всех территорий Украины

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе напоминает, что еще в древние времена была традиция прекращать войны, пока идут Олимпийские игры. И то, что президент Макрон высказал подобное предложение, является данью именно этим традициям, считает он.

"В то же время, подается четкий сигнал, кто именно является агрессором, нарушителем международного права. Кто совершает геноцид против другого народа. Кто подрывает основы мирового порядка. Речь, понятно, о рашитской федерации. Потому и посыл – именно ей", – поясняет эксперт.

Он также напоминает, что в феврале президент Макрон и президент Зеленский подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности. И на сегодня Украина и Франция рассматривают друг друга как стратегических партнеров, как гарантов безопасности друг друга.

То есть, даже призывая на время остановить боевые действия, официальный Париж не отходит от стратегического плана, сутью которого является деоккупация всех территорий Украины (на чем, кстати, акцентировал недавно в очередной раз Макрон)", – резюмирует Антон Кучухидзе. "Военно-техническое сотрудничество между странами укрепляется. И наши действия, безусловно, направлены на обретение справедливого мира. А он возможен при воплощении формулы мира президента Зеленского

Нет смысла договариваться с Путиным, даже о временном прекращении огня

Политический эксперт Светлана Кушнир поделилась таким комментарием:

Российская диктатура давно не имеет ничего общего с демократией, в частности, процедурой открытых и конкурентных выборов. Ни у кого не было сомнения, что Путина в очередной раз провозгласят "победителем" более чем условной избирательной гонки. Благодаря незаконным манипуляциям с конституцией РФ, тотальной пропаганде, уничтожению любых проявлений политической конкуренции путинский режим сохранял власть почти четверть века, а теперь надеется и еще следующие шесть лет. Российские избирательные кампании уже давно превратились в фарс и имитацию волеизъявления, путинский режим презирает международное право. Именно поэтому РФ начала геноцидную войну против Украины, предпринимает попытки аннексии украинских территорий, вместе с северокорейским, иранским и прочими одиозными режимами пытается разрушить мировой порядок, основанный на силе права, а не праве силы. И именно поэтому ожидать реального перемирия от путинского режима не стоит. Не говоря уж о справедливом мире". "Сначала – рефлексия на 17 марта 2024 года, когда в РФ и на подконтрольных путинскому режиму оккупированных территориях "состоялись" так называемые "президентские выборы"

Светлана Кушнир акцентирует, что незаконное и принудительное привлечение к участию в так называемых выборах президента РФ миллионов граждан Украины с временно оккупированных территорий дополнительно ставит под сомнение объективность и легитимность любых объявленных результатов. А, следовательно, и Путина – как легитимного президента. То есть, развивает эксперт мысль, если с кем и стоит договариваться о чем-либо, включая временное прекращения огня и так далее, то не с этим самопровозглашенным царьком.

Такая же рекомендация была озвучена в прошлом месяце на встрече министров иностранных дел стран ЕС. Аналогичная инициатива обсуждалась и в Конгрессе США, – отмечает Светлана Кушнир. – И теперь к этому автократу и тирану обращается цивилизованный мир (устами Макрона) с просьбой, которая действовала когда-то безусловно во всем эллинистическом, а теперь цивилизованном пространстве. А именно – чтобы во время Олимпиады было введено перемирие. А в Кремле четко дают понять, что будут сами решать, когда прекращать (и прекращать ли) огонь. Напомню, что Запад в 2008 (российское нападение на Грузию), в 2014-м (оккупация Россией украинских Крыма и части Донбасса) и в 2022 (широкомасштабное вторжение путинской орды в Украину) шел путем предоставления люфта для сохранения Путину лица. Путем некого замирения, которым когда-то шли европейские страны накануне Второй мировой заключением постыдного Мюнхенского договора (когда отдали на съедение Гитлеру часть тогдашней Чехословакии). Путем, который, будь жив Черчилль, он назвали бы путем ползания и позора. В этой какофонии мирных предложений разных стран тонет голос украинского воина, который просит не мира или перемирия, а больше оружия, танков и самолетов, боеприпасов. Который закрывает своим телом Европу от российского нашествия. И которого демократический мир должен, наконец, услышать". "Первый шаг к формальному непризнанию Путина сделала ПАСЕ еще в октябре прошлого года, рекомендовав европейским правительствам не считать того президентом, если он пойдет на новый срок

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