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Макрон будет просить Путина о временном перемирии: детали

Эммануэль Макрон готовит обращение к Владимиру Путину, чтобы прекратить войну в Украине на период проведения Олимпийских игр 2024 года.

сегодня, 08:30
Автор:
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Slava Kot
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обратится к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой прекратить боевые действия на войне в Украине во время Олимпийских игр 2024 года, которые состоятся в Париже.

Макрон будет просить Путина о временном перемирии: детали

Президент Франции Эмануэль Макрон. Фото с открытых источников

Во время интервью в эфире телемарафона Эммануэль Макрон рассказал, что обратится к Владимиру Путину с призывом прекратить огонь.

"Я хочу, чтобы мир услышал сообщение мира, толерантности. Но при этом это сообщение не будет уступать ясности нашего анализа", — сказал Макрон и добавил, что Франция выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.

Эммануэль Макрон также подчеркнул, что Россия и дальше будет соседом Украины географически, а российский народ, по мнению президента Франции, не поддерживает режим Путина. По словам французского лидера, Западу следует проводить разницу между российским народом и руководством во главе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что МОК разрешил участвовать спортсменам из России и Белоруссии в Олимпийских играх, однако после выполнения нескольких условий. Российские и белорусские атлеты будут зарегистрированы на Олимпиаде как нейтральные, а поддерживающие войну, контакты со спецслужбами и военными РФ не допускаются к соревнованиям.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский политик Дмитрий Медведев выразил негодование, что спортсмены из России должны выступать под нейтральным флагом.

Также "Комментарии" писали, что политический аналитик назвал пять причин, почему президент Франции Эммануэль Макрон стал более решительным в вопросах поддержки Украины.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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