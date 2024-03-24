В ВСУ официально сообщили о поражениях российских кораблей в Крыму

23 и 24 марта жители Крыма сообщили и публиковали видео со взрывами в Крыму, в том числе в Севастополе. В Центре стратегических коммуникаций официально подтвердили удачные действия украинских сил и заявили об поражении двух российских кораблей и объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.



Большой десантный корабль "Ямал". Фото из открытых источников

23 марта около 22:00 россияне сообщили о 10 взрывах в Севастополе и опубликовали видео в социальных сетях. На это отреагировал российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев и заявил о якобы уничтожении воздушных целей, а дым назвал средствами маскировки.

Несмотря на заявления российских официальных лиц, россияне сообщали об ударе по кораблям, а осинт-аналитики из Osint technical заявили, что Украина при помощи ракет Storm Shadow уничтожила главный центр связи Черноморского флота РФ в Севастополе. Теперь эта информация официально подтверждена ВСУ.

"Силы обороны Украины успешно поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе", – сообщили в Центре стратегических коммуникаций.

В ночь на 24 марта произошла еще одна серия взрывов в Крыму. Местные жители заявили, что несколько ракет попали по российской нефтебазе в Гвардейске.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина за последние месяцы уничтожила несколько российских кораблей вблизи Крыма. На эти события отреагировали в Кремле.

Также "Комментарии" писали о прогнозе британской разведки, которая объяснила, удастся ли России замаскировать свои корабли в Черном море.