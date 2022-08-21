Главные итоги уходящей недели в Украине: какие важные события произошли

Главные итоги уходящей недели для Украины. Что самое важное произошло на фронтах, в политике, экономике, на дипломатическом фронте? Какие могут быть последствия? За ответами на эти важные вопросы журналисты новостного портала "Комментарии" обратились к экспертам.

Война в Украине. Фото - из открытых источников

"Взрывы в Крыму и готовность РФ к переговорам"

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов считает главным событием уходящей недели на фронтах – взрывы в Крыму и удар по складу боеприпасов в Белгородской области рф.

"Война для россиян, наконец-то, начала "выходить" из телевизора и становиться реальностью. О том, что они больше верят в ВСУ, чем в свою армию, свидетельствует паника и заторы на выезде из Крыма и Белгорода. Это важный знаковый момент в этой войне", – уверен эксперт.

Еще одной важной вехой этой войны стали, по его мнению, отчаянные сигналы со стороны российских элит и самого путина о готовности к переговорам.

"Это свидетельствует о том, что в кремле уже не видят возможности быстро и победно завершить эту войну. Более того, санкции разрушают российскую экономику, масштабный кризис обретает системные черты. И в кремле поняли, что время играет против россии", – поясняет Александр Леонов.

Он также считает серьезным событием расследование "Вашингтон пост" о подготовке к войне и комментарий президента Украины Владимира Зеленского о нежелании информировать общество о надвигающейся беде.

"Это вызывало шквал критики внутри Украины, – подчеркивает эксперт. – Очевидно, в будущем данное признание еще повлияет на политические расклады и рейтинги политиков и партий".

"Визит в Украину президента Турции и генсека ООН"

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович признался, что у него противоречивые ощущения касательно военной ситуации.

"С одной стороны – гордость за нашу армию, которая перенесла боевые действия на территорию врага. С другой – опасения применения россиянами оружия массового поражения. Наверно, это нормально — одновременно и бояться, и делать", – рассуждает эксперт.

На внешнеполитическом фронте, отмечает он, мы видим активизацию посредников. В этом ракурсе стоит рассматривать визит в Украину на этой неделе президента Турции и генсека ООН.

"На экономическом фронте всё очень плохо"



Ну, а соответствующие дипломатические шаги со стороны Запада и объявления о новых пакетах военной помощи демонстрируют, по мнению Павла Себастьяновича, что партнеры о нас не забывают и с повестки дня Украина не исчезает.

"А вот на экономическом фронте всё очень плохо, – считает эксперт. – Офис президента не прислушался к мнению предпринимателей и не убрал Гетманцева (председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, известный своими инициативами, направленными на максимальное зарегулирование и обложение налогами представителей бизнес-сферы – прим. ред.) с его должности. Экономический блок в лице Марченко (глава Минфина), Гетманцева, Свириденко (глава Минэкономики) продолжает удивлять своими рабовладельческими замашками — решают, кому можно выезжать за границу, кому нельзя.

Марченко и вовсе угрожает гражданам, что власть начнет контролировать персональные счета каждого, мол, он готовит такой законопроект. Это какой-то треш во время войны. Токсичное руководство экономического блока пора менять".

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что ожидания провокаций от России в День Независимости немного преувеличены, ведь в России не признают независимость нашей страны, следовательно, не должны и реагировать на главный праздник Украины.

Также издание "Комментарии" информировало читателей о том, что Москва не прекращает через энергетический шантаж давить на Запад, чтобы решить вопрос по Украине.









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