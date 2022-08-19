Переговоры между Украиной и РФ: почему об этом снова начали говорить – когда они могут состояться

После визита в Украину генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снова актуальной стала тема мирных переговоров между Украиной и Россией. Почему Украине сейчас нужны (не нужны) переговоры с Россией? При каких условиях обе стороны готовы будут к конструктивным переговорам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Ситуация может поменяться, если на ноябрьском саммите G20 произойдет личная встреча Зеленского с Путиным

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев рассуждает так:

"Политика = дипломатия. Поэтому переговоры идут всегда. Всё зависит от их уровня, повестки дня и целей. В нашей ситуации переговоры нужны, потому что война – не конструктивный способ решения задач. Но так повестка дня, с которой сейчас выходит рф, также не предполагает наличие конструктивных переговоров".

К тому же, продолжает эксперт, украинское общество не готово сейчас идти на какие-либо территориальные уступки или вариант "Минска-3".

"Следовательно, – поясняет Руслан Бизяев, – пока будет сохраняться такая ситуация, уровень переговоров также будет сохраняться на уровне 0, -2… Условно говоря".

По его мнению, ситуация может поменяться, если на ноябрьском саммите G20 ("Большая двадцатка") в Индонезии произойдет личная встреча Зеленского с Путиным.

"В таком прямом диалоге есть возможность решить вопрос войны и мира, – уверен эксперт. – При этом задача Украины не изменилась – восстановление территориальной целостности нашей страны. Вопрос в том, готова ли к этому Россия. Будут ли в данном случае простые решения? Нет. И быстрыми они тоже не будут. Но в итоге именно переговоры, дипломатический путь решения конфликта при сохранении суверенитета и целостности страны – концептуальная линия, которой должен придерживаться любой президент Украины, независимо от его фамилии. И все, кто нам в этом вопросе нам помогают – это наши партнеры, а кто мешает – наши конкуренты".

Переговоры между Украиной и РФ могут быть лишь в удобное нам время

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук отмечает:

Как по мне, он просто отрабатывал свои обещания, данные Путину в обмен на "дерибан" Карабаха в пользу Азербайджана (россияне фактически сдали армян), а также за кусок Сирии". "Принуждать Украину к миру на российских условиях некоторые европейские политики уже пытались. Президент Германии Штайнмайер, к примеру, после чего получил весной дипломатическую пощечину, когда Украина отклонила его попытку приехать к нам. Приезжала сюда в июне и троица лояльных к РФ европейских "лидеров" — президент Франции (Макрон), премьер Италии (Драги) и канцлер Германии (Шольц). Тоже пытались склонить к капитуляции. Что получили? Ничего. И вот в августе приехал турецкий президент Эрдоган

Турки, поясняет эксперт, хотят получить бывшую жемчужину Османской империи – город Алеппо, который был уничтожен российскими террористами. В ответ Кремль просил Эрдогана попробовать уговорить Украину сесть за стол переговоров.

"По логике московитов, по нам можно бомбами, ракетами, снарядами бить-бить, а потом позвать за стол переговоров и "всё порешать". А не вышло… Эрдоган приехал и говорит – там Путин хочет переговоров. Руководство Украины ответило – "да пусть он идет на фиг". И далее вело переговоры с Турцией по важным нам темам – зерно, военное сотрудничество, ядерная безопасность и так далее. Понятно ведь, что, если посвященные вероятной встрече между Украиной и РФ совместные переговоры, в которых участвовал еще и генсек ООН Гуттериш, продолжались всего 40 минут, всё завершилось ничем, – подчеркивает Михаил Макарук. – Да, стороны потом вышли и дипломатично сказали, что всё должно решаться путем переговоров. Конечно! Никто не спорит. Но только после нашей победы!".

О чём, напоминает эксперт, уже не раз заявляло высшее военно-политическое руководство Украины. И на чём 18 августа в очередной раз акцентировал внимание президент Зеленский – мы будем садиться за стол переговоров с россиянами только после полной деоккупации наших территорий.

По мнению Михаила Макарука, переговоры между Украиной и РФ могут быть лишь в удобное нам время и только по следующим темам:

– передача Украине всех пленных, украденных, вывезенных с нашей территории людей (включая тысячи детей, насильно помещенных в российские семьи);

– выплаты репарации со стороны страны-агрессора, государства-террориста для восстановления нашей державы;

– возвращение россиянами всего, что они украли из Украины, причем не только в этом веке;

– демаркация границ – и сухопутных, и морских.

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