Стало известно, кого Путин собирался поставить во главе правительства после взятия Киева

У ФСБ РФ было два варианта, как действовать после того, как российские войска зашли бы в Киеве и свергли власть в Украине. Уже было подготовило два марионеточных правительства на случай оккупации столицы Украины. первым претендентом на пост марионеточного "главы правительства" был президент-беглец Янукович. Вторым претендентом был лидер запрещенной в Украине "ОПЗЖ" Виктор Медведчук. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на рейтинговое издание "The Washington Post".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание отмечает, ФСБ оказалась той структурой в России, которая больше всего просчиталась. Ведь российские спецслужбы предоставляли в Кремль данные о том, что после полномасштабного вторжения действующее украинской правительство потеряет управление страной и будет свергнуто очень быстро.

Журналисты считают, что ФСБ не сумело реализовать свой план по двум причинам. Первая причина – не было ожидания, что украинцы будут так сильно сопротивляться. Вторая причина – не рискнули передать такую "неудобную информацию" президенту РФ Владимиру Путину.

По той информации, которой обладает "The Washington Post", именно для того, чтобы вернуть власть, Янукович и оказался в начале вторжения в марте в Беларуси. Возможно, после того, как российские войска захватили бы Киев, туда приехал бы Янукович и попытался вновь оказаться у власти. Также издание отмечает, что в марте группа бывших нардепов от Партии регионов собралась на юге Украины, где также активно наступала российская армия.

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