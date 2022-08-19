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Стало известно, кого Путин собирался поставить во главе правительства после взятия Киева

Российское ФСБ подготовило два марионеточных правительства на случай захвата Киева перед полномасштабным вторжением в Украину

сегодня, 11:45 comments1289
Автор:

Кравцев Сергей
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У ФСБ РФ было два варианта, как действовать после того, как российские войска зашли бы в Киеве и свергли власть в Украине. Уже было подготовило два марионеточных правительства на случай оккупации столицы Украины. первым претендентом на пост марионеточного "главы правительства" был президент-беглец Янукович. Вторым претендентом был лидер запрещенной в Украине "ОПЗЖ" Виктор Медведчук. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на рейтинговое издание "The Washington Post".

Стало известно, кого Путин собирался поставить во главе правительства после взятия Киева

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание отмечает, ФСБ оказалась той структурой в России, которая больше всего просчиталась. Ведь российские спецслужбы предоставляли в Кремль данные о том, что после полномасштабного вторжения действующее украинской правительство потеряет управление страной и будет свергнуто очень быстро.

Журналисты считают, что ФСБ не сумело реализовать свой план по двум причинам. Первая причина – не было ожидания, что украинцы будут так сильно сопротивляться. Вторая причина – не рискнули передать такую "неудобную информацию" президенту РФ Владимиру Путину.

По той информации, которой обладает "The Washington Post", именно для того, чтобы вернуть власть, Янукович и оказался в начале вторжения в марте в Беларуси. Возможно, после того, как российские войска захватили бы Киев, туда приехал бы Янукович и попытался вновь оказаться у власти. Также издание отмечает, что в марте группа бывших нардепов от Партии регионов собралась на юге Украины, где также активно наступала российская армия.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/08/19/intelligence-war-fsb-ukraine/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:13

Не правда. Справжніх, типу Сівковича, зараз пропаганда Зерошенко і Єрмака приховує. Щоб не дискредитувати Шурму, Гетманцева і подібну органіку партії Регіонів, створеною Порошенко.


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