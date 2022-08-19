В США назвали возможные причины взрывов в Крыму

На сегодняшний день точно невозможно назвать причину, которая привела к серии взрывов в аннексированном Россией Крыму. Но есть несколько версий, почему это могло произойти. Как передает портал "Комментарии", так считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Крым. Фото: УНИАН

Аналитики отмечают, что Россия выдает свою версию произошедшего, рассказывая, что силы ВПО сработали эффективно и был сбит беспилотник. Но эксперты обращают внимание на то, что пока что невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть заявление российской стороны, ведь неизвестно, бил ли в Керчи или Бельбеке украинский беспилотник. Также нет подтвержденных данных, которые бы четко дали понять происхождение взрывов. Точно неясно, сработали ли российская ПВО или все же были нанесены удары и россияне просто пытаются скрыть это.

"Непонятно, взрывы, о которых сообщается, вызванные украинскими атаками или разведкой, плохим поведением россиян с военной техникой, успешной работой российской ПВО, или нервными российскими оккупантами, которые, вероятно, готовятся к атакам в районах, которые ранее считались недосягаемыми для украинской армии", — перечислили возможные причины взрывов эксперты Института.

При этом в США уверены, что украинская армия продолжит наносить удары по военным целям в аннексированном Крыму. В первую очередь это будет делаться для того, чтобы противник потерял возможность поддерживать группировки своих войск на западном берегу Днепра в Херсонской области.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на Банковой больше не будут уходить от ответа по поводу возможного удара по Крымскому мосту. Так советник главы Офиса президента Подоляк прямо заявил, что Крымский мост – это незаконное сооружение на украинской территории и он подлежит уничтожению.





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