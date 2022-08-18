В Крыму снова раздались взрывы: что там происходит (ВИДЕО)

18 августа, вечером стало известно о взрывах в Керчи, в оккупированном Крыму. Об этом сообщает российское ТАСС , ссылаясь на "советника главы Крыма".

В Крыму снова взрывы (Иллюстративное фото из открытых источников)

Оккупационные власти Крыма сообщили, что сработала противовоздушная оборона и Крымский мост в безопасности. Но так называемый советник председателя оккупированного Крыма Олег Крючков не сообщил, почему сработала ПВО.

Издание Крым.Реалии сообщает, что жители оккупированной Керчи говорят о громких звуках, похожих на взрывы, которые были такой силы, что людей в домах тряслись окна, а в машинах начала срабатывать сигнализация. Кроме того, некоторые очевидцы утверждают, что в небе видели дымовую полосу.

Также местные жители сообщают, что видели вспышки в небе и слышали взрывы.

А еще – по неподтвержденной информации, взрывы прогремели и в районе аэродрома Бельбек.

В ФКУ Упрдор "Тамань" сообщили, что 18 августа вечером движение по Крымскому мосту проходит в обычном режиме.

Но местные Telegram-каналы сообщают, что над Крымом ПВО был сбит беспилотник.

О причине взрывов наконец-то сообщил губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram . Он подтвердил, что в районе аэропорта Бельбек был сбит беспилотник и отметил, что никто не пострадал и нет "никаких повреждений".



Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что после взрывов в Крыму россияне перемещают свои самолеты на территорию РФ. У россиян больше нет уверенности в том, что украинская армия не будет наносить удары по аннексированному Крыму, где враг расположил множество военных объектов. Поэтому командованием принято решение перемещать самолеты и вертолеты на территорию России или вглубь оккупированного полуострова. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. В украинской разведке считают, что причина, заставившая россиян пойти на такой шаг в том, что ВСУ начали наносить прицельные удары по Крыму, и россияне ничего с этим сегодня поделать не могут.





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