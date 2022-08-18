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Кремль изменил планы по Украине: российский правозащитник спрогнозировал, что будет делать Путин

Марк Фейгин рассказал, почему Кремль теперь может не спешить с "референдумом" на оккупированных территориях

сегодня, 16:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Во властных кабинетах в Кремле уже давно трезво оценили свои силы и там хорошо понимают, какие на самом деле перспективы по захвату всей территории Украины. От этой идеи скорее всего отказались. Теперь цель Путина – выжать по максимуму из того, что удалось достичь за полгода, чтобы не отдать обратно те украинские территории, которые на сегодня есть оккупированными Россией. Как передает портал "Комментарии", такое мнение озвучил известный российский правозащитник Марк Фейгин, пишет "24 канал".

Кремль изменил планы по Украине: российский правозащитник спрогнозировал, что будет делать Путин

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Марк Фейгин прогнозирует, что россияне откажутся от идеи проведения постановочного "референдума", который они раньше планировали на 11 сентября. Все из-за того, что в Херсонской области очень "неуверенная" позиция у России. 

По словам правозащитника, в Кремле уже обсуждают намерение перенести так называемый "референдум". Главная причина – россияне боятся, что после "референдума" ВСУ удастся вытеснить российскую армию и область вновь вернется под контроль Украины. Марк Фейгин допускает, что в российских элитах, которые близки к Путину, есть убеждение, что лучше не спешить и немного подождать с "референдумом". 

Отметим, ранее уже сообщалось, что высшее российское командование не намерено оставаться в Херсоне. Российские командиры уже покидают город, перебираясь в Крым.

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Источник: https://24tv.ua/ru/putin-izmenil-plany-fejgin-o-sledujushhih-shagah-kremlja-vojne_n2132904
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