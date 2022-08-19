Итоги переговоров Зеленского, Эрдогана и Гутерриша: о чем договорились – что могло остаться за кулисами

В четверг, 18 августа, во Львове состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского с генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждали экспорт украинского зерна, ситуацию с Запорожской АЭС (ядерный шантаж со стороны России), варианты урегулирования российско-украинской войны. Какие выводы можно сделать, исходя из официальных релизов? Что могло остаться за кулисами? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: сайт президента Украины

Через Эрдогана передали проект договора, который теперь будет рассматривать высшее военно-политическое руководство Украины

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж уверен, что недаром визит Эрдогана во Львов состоялся именно сейчас.

"Он проходил на фоне мощной информационной атаки со стороны РФ, с обстрелами, подготовкой более мощных средств (ракетные системы, авиация) в разных точках – в России, на временно оккупированных территориях Украины, в Беларуси. Основная задача – понудить Украину к миру, но на условиях РФ. С возможным отчуждением части наших территорий. Под грохот канонады, под угрозы новых наступлений и массированных ракетных ударов, более глобальной войны. Цель также – понудить Запад надавить на Украину. Мол, это будет еще более широкий фронт войны, с применением еще более мощных видов вооружения. Если уж пошли украинские атаки на российские объекты в Крыму, РФ будет принимать глобальные меры", – поясняет генерал.

В этом ракурсе, продолжает он, можно рассматривать те же провокации на ЗАЭС, что угрожает безопасности не только региона, но и мира.

"Катастрофа на таком мощном центре ядерной энергетики ударит по Украине, Европе, по той же Турции. Даже по РФ, руководство которой, похоже, готово даже к таким жертвам. Не случайно они уже предупредили, что 100% будут провокации якобы со стороны Украины. Потому, мол, россияне разместили в том районе беспилотники для фиксации нанесения удара. При этом разместили свои ракетные средства вблизи ЗАЭС, чтобы провоцировать – и зафиксировать на эти беспилотники или другие средства слежения, что по станции якобы бьет Украина. И на весь мир прокричать-показать фейковые материалы, что ВСУ (под которых, скорее всего, замаскируют российских военных) пошли на беспрецедентные действия по нанесению удара по АЭС, создав предпосылки для ядерной катастрофы. Всё – чтобы перебросить всю вину на Украину. Тщательно приготовленная провокация, которая уже заявлена РФ", – подчеркивает Николай Маломуж.

Под хор этих действий – пропагандистских, психологических, реальных, с обстрелами, угрозой еще большей эскалации, с шантажом по ЗАЭС – нам предлагают "выход". Соглашайтесь на российские условия – и всё будет хорошо.

"Возможно, Москва даже готова пойти на какие-то уступки. К примеру, не объявлять референдумы на подконтрольном ей юге, а создать там некие условные автономии, но в составе Украины. А вопросы Крыма и Донбасса – закрыты. Кремль будет требовать, чтобы Крым признали российским, а т.н. "ДНР" и "ЛНР" — независимыми субъектами с перспективой вхождения в РФ", – прогнозирует генерал.

Он акцентирует, что именно сейчас такой мощный информационный, военный, дипломатический формат провокаций готовится и проводится.

"Запугивание, угрозы серьезных последствий для Украины в целом и для каждого украинца. Как говорил Путин, "мы еще не начинали". Но могут начать. В том числе под 24 августа, День Независимости Украины. При этом по разным каналам требуя прекратить военные действия, начать переговоры. И на стол переговоров уже положен неприемлемый для нас пакет. Учитывая, что Путин напрямую не соглашается общаться с Зеленским, я предполагаю, что через Эрдогана передали проект договора, который теперь будет рассматривать высшее военно-политическое руководство Украины. Думаю, с предложениями (ультиматумами) Кремля оно не согласится. Потому что это будет реальная сдача территорий и суверенитета. Так что ничего у россиян не получится, – уверен эксперт. – И тотальное запугивание не даст эффекта, на который рассчитывает Путин. Даже при том, что он будет применять массированные ракетные удары, даже с территории Беларуси".

Всё чревато тем, предполагает генерал, что ВСУ начнут системные наступательные операции. А официальный Киев, возможно, сделает то, что давно уже следовало – предупредит руководство Беларуси, что если ракеты и самолеты продолжат атаковать Украины с их территории, мы ответим.

"И очень показательны в этом смысле недавние взрывы на военных складах и аэропортах в Крыму. Уверен, Лукашенко это понимает, – считает Николай Маломуж. – А если еще и последует официальное или неофициальное предупреждение, что будет ответ, думаю, он не станет рисковать".

Мы видим начало давления на Киев по поводу переговоров

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний подчеркивает, что переговоры во Львове, состоявшиеся в трехстороннем формате Украина, Турция, ООН, стали следующим шагом в затягивании Украины в переговорный процесс с Россией.

"Конечно, вопросы для обсуждения, которые отражены в коммюнике были лишь ширмой в главном вопросе. А ключевым является начало разговоров на самом высоком уровне, насколько Украина готова входить в переговорный процесс. Россия, получившая преимущество, получив положительные результаты в результате зернового соглашения, с помощью Турции пытаются посадить за стол переговоров украинскую сторону", – поясняет эксперт.

Сами по себе переговоры, по его мнению, являются хорошим процессом. Ведь любая война всегда заканчивается неким соглашением. И это соглашение в нашем случае, похоже, будет компромиссным. В противном случае война станет бесконечной.

"Россия готова вести затяжную войну, но цена войны для Кремля слишком высока. И Путин руками Эрдогана ищет выход из этой ситуации с малейшими для себя потерями", – отмечает Юрий Подорожний.

В свою очередь, президент Зеленский, неизменно подтверждающий позицию, что переговоры возможны только, если Россия выведет свои войска с территории Украины, тоже стремится к ним, но точно не на условиях Путина.

"Украинские власти прекрасно понимают, что способность вести войну полностью зависит от желания западного мира снабжать нас оружием и поддерживать нас финансово, – акцентирует эксперт. – Поэтому переговоры с сильной украинской позицией возможны только при условии, что есть консенсус западного мира по вопросу – наказать Россию за эту войну. Уверен, что те предложения, которые привез турецкий президент, не устраивают ни Киев, ни его союзников. И Зеленский правильно отказывается от таких переговоров. Потому что в настоящее время они бы загнали Украину в мышеловку".

Если мы начнем переговорный процесс, а потом станем причиной не подписания соглашения (неважно, какого характера) это вызовет претензии к Украине, поясняет Юрий Подорожний. И этого нельзя допустить!

"Именно поэтому для участия в переговорах привлекается ООН, – считает эксперт. – Генсек Гуттереш должен стать камертоном этого процесса, через который позиция Украины должна ретранслироваться в мир".

По словам Юрия Подорожнего, судя по итоговым конференциям, для гостей эти переговоры стали неудачными. Что неудивительно, ведь путинские традиционно ультимативные предложения не могли заинтересовать Украину.

"Однако это – начало давления на Киев по поводу переговоров, – подчеркивает эксперт. – Состоялась сверка позиций. И турецкий президент, скорее всего, продолжит попытки усадить стороны конфликта за стол переговоров. Для Украины турецкая сторона и ООН – ключевые в направлении дипломатического решения вопроса войны. Надеяться на то, что в первую очередь Турция будет пытаться помочь Украине отстоять территориальную целостность, не стоит. Прочие страны устроит мир, на который Украина пойдет с максимально возможными возвратами территорий. Но вряд ли кто-то реально надеется на то, что мы вернем статус 1991 года. Именно поэтому, пока идет западная помощь, мы должны давить на РФ и возвращать территории. Потому что настанет момент, когда наша переговорная позиция будет отрегулирована сокращением помощи. Сколько у нас времени – вопрос открытый".

Желание Эрдогана посадить за стол переговоров Зеленского и Путина, пока ограничивается "челночной дипломатией"

Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), социолог Дмитрий Громаков рассуждает так:

"Судя по итоговым заявлениям сторон, переговоры были достаточно успешными для украинской стороны. Умиротворение России началось с открытия зернового коридора и надеемся – закончится полным освобождением территории Украины в ее конституционно признанных границах".

Эксперт акцентирует, что желание Эрдогана посадить за стол переговоров Зеленского и Путина, исходя из заявлений лидера Турции, пока ограничивается "челночной дипломатией".

"А позиция Зеленского была выражена достаточно четко. Главным условием старта таких переговоров является полное освобождение всех оккупированных после 24 февраля территорий, – отмечает Дмитрий Громаков. – Темой же таких переговоров может быть только полная деоккупация всей территории Украины и возвращение украинского флага в Крым и на Донбасс".

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