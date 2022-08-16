Что происходит с Крымом: о чем говорят действия украинской власти и взрывы на полуострове

Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Соответствующий указ размещен на сайте Офиса президента. Совет возглавляет сам глава государства, а предложения по персональному составу нового органа в течение месяца должен внести глава ОП Андрей Ермак. Также Зеленский заявил, что ожидает расширения уровня и количества участников Крымской платформы. Тем временем, в Крыму продолжают взлетать на воздух военные склады российских оккупантов. Эксперты проанализировали ситуацию вокруг Крыма для издания "Комментарии".

Крым. Фото из открытых источников

Удары по российским военным объектам в Крыму четко показывают, что оккупация украинской земли не окажется безнаказанной

Эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула уверен, что усиленное внимание к вопросу деоккупации Крыма сейчас призвано четко обозначить цели и задачи, которые Украина ставит в рамках отражения российской агрессии. Они остаются неизменными — полное освобождение временно оккупированных территорий Украины и восстановление контроля украинских властей над территориями в границах 1991 года.

"Еще раз подчеркивая, что Украина ни в коем случае не отказывается от Крыма и всё еще ставит задачу освободить данный регион, мы противодействуем любым спекуляциям навязыванию Украине некого "компромисса" с Россией, неких условий временного соглашения, перемирия. Всего того, что пытаются продавить российские агенты влияния на протяжение последних месяцев, – отмечает эксперт. – Грубо говоря, вся эта активность на крымском направлении демонстрирует, что Киев не собирается вести торги в данном вопросе, не собирается признавать юрисдикцию РФ над Крымом, не собирается идти на условный размен Херсон – на Крым. Этого не будет. И все наши заявления, и действия (в том числе непосредственно в Крыму) – именно об этом".

Понятное дело, продолжает Николай Замикула, что и новый саммит Крымской платформы также призван еще раз данную позицию проиллюстрировать. Было бы ошибкой, считает он, не воспользоваться таким инструментом, созданным всего лишь год назад. С его помощью мы еще раз на международной арене громко подчеркнем, что Крым – это Украина.

"Я уверен, что оккупация обязательно произойдет. Но о сроках и формате судить сложно. Многое изменилось после начала широкомасштабной российской агрессии. Курс на мирную деоккупацию Крыма уже не актуален. Всё решается на поле боя, в рамках военного противостояние с РФ. И именно от этого, от успеха ВСУ, зависит, в том числе, деоккупация Крыма", – акцентирует эксперт.

Ну, а удары по российским военным объектам в Крыму, которые мы увидели в августе (Новофедоровка, район Джанкоя, район н.п. Гвардейское под Симферополем), четко показывают и российскому руководству, и российскому населению, что оккупация украинской земли (в любом месте) не окажется безнаказанной, отмечает Николай Замикула.

"Так уж сложилось, что, в отличие от Донбасса, который с 2014-го переживал российскую агрессию, в Крыму ситуация оставалась относительно спокойной. И это давало повод пропаганде РФ, всему российскому обществу еще больше одобрять путинские действия по захвату Крыма. И спокойно пользоваться плодами оккупации, не задумываясь о последствиях. Однако августовские удары по российским военным объектам на территории полуострова показали, что спокойствие для оккупантов в Крыму было временным, – подчеркивает Николай Замикула. – И им стоит привыкать к тому, что расположенные там склады, аэродромы, разнообразные базы будут отныне мишенями. Это, соответственно, поднимает вопрос о том, а безопасно ли вообще теперь будет оккупантам в Крыму? И я вполне допускаю, что такая ситуация подстегнет многих "понаехваших" граждан РФ, которые незаконно перебрались на территорию Крыма, начиная с 2014 года, спешно выезжать оттуда. Такой процесс, безусловно, также будет в перспективе способствовать деоккупации Крыма, его возвращению под украинскую юрисдикцию. Но сейчас, подчеркиваю, всё решается на поле боя".

Возвращение Украины к границам начала 2014 года станет маркером победы западного мира над консервативным фашизмом России

Политтехнолог, боец ВСУ Петр Охотин уверен, что создание Совета по деоккупации – важный шаг, чтобы напомнить: российско-украинская война началась в 2014 году.

"Именно тогда Россия оккупировала часть украинских территорий. История с Крымом показывает: политика умиротворения агрессора приводит только к росту его хищных аппетитов", – подчеркивает эксперт.

Он уверен, что говорить о Крыме, проводить там соответствующие операции – нужно.

"Ведь возвращение Украины к границам начала 2014 года станет маркером победы западного мира над консервативным фашизмом России. Когда это произойдет? Сказать сложно. Цивилизационные смуты – это об игре не на один год", – констатирует Петр Охотин.

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