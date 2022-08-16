Россия стянула комплексы С-300 и С-400 в Беларусь: к чему готовится Кремль – откуда ждать угрозы

На белорусском аэродроме "Зябровка" находится до 14-ти российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф", два зенитно ракетно-пушечных комплекса (ЗРПК) "Панцирь" и около 60-ти ракет к ним. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" предполагает, что идет подготовка массированному ракетному удару по территории Украины. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

ЗРК С-300 и С-400. Фото: Минобороны РФ

В отличие от запасов ракет к С-300 и С-400, которых еще довольно много, запасы других ракет у россиян иссякают

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин обращает внимание, что 14 пусковых установок и около 60 ракет – это не очень много. 4-5 ракет на каждую установку.

"И всё же, такое сосредоточение ракет опасно. И их, действительно, можно использовать для массированного ракетного удара, – отмечает эксперт. – Важно также понимать, может ли комплекс С-300, С-400 наносить удар по наземным целям. Опция такая предусмотрена. Заявленная дальность этих ЗРК – 120-150 км может быть и дальше. Некоторые разработчики говорят, что они могут бить и на расстояние до 400 км, хоть в этом есть сомнения".

При этом, продолжает Влад Волошин, каждая такая ракета – дорогое удовольствие. И, если они сосредоточены сегодня в "Зябровке", это может говорить о том, что запас "Искандеров" (семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов) и "Точек-У" (советский тактический ракетный комплекс дивизионного звена), которые до этого были на территории Республики Беларусь (РБ), иссяк почти полностью.

"Одна ракета для "Искандера" стоит до трех миллионов долларов, а ракет "Точки-У" около 300 тысяч. Не дешевле ракеты к комплексам С-300 и С-400. В то же время, вес боевой части ракеты (боеголовки) к С-300 и С-400 – всего 144 кг. А масса боевой части тех же "Калибров" (семейство российских крылатых ракет) – 400-450 кг, а для "Искандеров" – 480 кг. А у ракет Х-22, которыми россияне нанесли удар по торговому центру в Кременчуге, масса боевой части вообще 960 кг. Ну, а ракеты комплексов С-300 и С-400 не настолько мощные. Они не предназначены для нанесения ударов по каким-то защищенным объектам. С их помощью, прежде всего, наносятся удары по самолетам с алюминиевыми корпусами, – поясняет эксперт. – И ракеты эти, подчеркиваю, тоже недешевые. Зачем же Россия сосредотачивает именно их в белорусском аэропорту? Потому что она уже использовала более трех тысяч других ракет для ударов по территории Украины. И их запасы иссякают. В отличие от запасов ракет к С-300 и С-400, которых еще довольно много".

По мнению Влада Волошина, сосредоточение именно этих ЗРК в РБ связано с намерением России не ослабевать угрозу нанесения ракетных ударов по Украине с той территории. Пусть и не таких мощных, как ранее.

"Но, если указанные 14 установок совершат одновременный залп, справится с таким количеством сразу выпущенных ракет будет сложно даже самой современной системе ПВО и ПРО. К сожалению, существует вероятность, что именно такой залп будет осуществлен, – предупреждает эксперт. – Причем не для нанесения неких точечных ударов по хорошо защищенным военным объектам, а скорее как оружие террора – по местам скопления людей. Будем надеяться, что эти ракеты всё же сосредоточены для того, чтобы просто держать Украину в тонусе, а не для нанесения одновременного залпа.

Комплексы – ЗРК – С-400 "Триумф", "Панцирь" – сконцентрировали россияне, сделав фактически непробиваемую систему защиты

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, военный обозреватель Олег Стариков акцентирует, что вооружение, собранное на аэродроме "Зябровка", относится к системе ПВО, к оборонительным видам. И предназначено, прежде всего, для сбития крылатых ракет, воздушных целей и так далее.

"Это не наступательное вооружение, – отмечает эксперт. – Могу предположить, что россияне пригнали туда именно такие виды вооружения, чтобы не было ударов по РБ и по вооружению РФ, которое находится в Беларуси и используется против Украины. Все названные комплексы – ЗРК – С-400 "Триумф", "Панцирь" – сконцентрировали, сделав фактически непробиваемую систему защиты. Потому что "Панцирь" – это тактическое звено, а те же С-400 – оперативно-стратегический вид вооружения. То есть, россияне создали максимальный уровень защиты. Защиты чего? Аэродрома? Следовательно, туда должны прибыть соответствующие носители – некие самолеты, которые несут наступательные вооружения – те же ракеты "воздух-земля". И именно их намерены прикрыть от ударов, чтобы не были уничтожены. Кстати, в "Зябровке" недавно был уничтожен танк, что могло вынудить россиян усилить меры безопасности".

Опять же, продолжает Олег Стариков, если это место сосредоточения, то потом вооружение оттуда могут рассредоточить. И куда пойдут данные средства ПВО – сказать сложно.

"Но их количество на одном месте говорит о многоэшелонированной системе обороны. И даже если будет многоэшелонированный удар, то "Триумф" и "Панцирь" могут обеспечить 95% защиту. Это одна из самых мощных систем поражения, – подчеркивает эксперт. – Но всё же, концентрация такой системы ПВО в одном месте выглядит странно. Акцентирую, это может быть сделано для прикрытия носителей, которые способны выполнять некие задачи. Будет ли это многоэшелонированный удар по Украине – не могу сказать. Зачем это делать из "Зябровки", если РФ может это сделать со своей территории с помощью стратегических носителей – тех же самолетов ТУ-22м3 и так далее?".

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