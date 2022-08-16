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Операция "демилитаризация" продолжится: у Зеленского отреагировали на взрывы в Крыму

В ОП намекнули, кто стоит за взрывами в Крыму

сегодня, 13:50
Автор:

Кравцев Сергей
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ВСУ провели успешную операцию "демилитаризация" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение главы Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

Операция "демилитаризация" продолжится: у Зеленского отреагировали на взрывы в Крыму

Офис президента. Фото: Украинская правда

При этом Андрей Ермак предупредил, что подобные инциденты продолжатся на территории аннексированного Крыма, вплоть до его полного освобождения.                                                                                                                               

"Наши воины — лучшие спонсоры хорошего настроения. Крым — это Украина", — написал глава Офиса президента.

Отметим, сегодня утром в Джанкойском районе в Крыму прозвучала серия взрывов. Стало известно, что в небо взлетели огромные склады с боеприпасами оккупантов. Также удары прозвучали в одной из воинских частей оккупантов.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне убегают из-под Джанкоя: эвакуировали уже 2000 человек.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 августа заявил, что все страны долгое время работали над достижением радиационной безопасности в мире. И, если сейчас не оградить Запорожскую АЭС от российских захватчиков (которые под прикрытием ЗАЭС обстреливают украинские населенные пункты и даже наносят провокационные удары по территории станции, где разместили свое вооружение), мир проиграет террористам. Почему мир не вводит жесткие санкции за то, что творит РФ на ЗАЭС? Есть ли возможность выдавить захватчиков с территории станции? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/ermaka2022/1116
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