Россияне убегают из-под Джанкоя: эвакуировали уже 2000 человек

Мощные утренние взрывы в Крыму наделали много шума. Российский захватчики начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя. Уже выехало больше 2 тысяч человек. Как передает портал "Комментарии", эвакуацию подтвердили мэр Мелитополя (Запорожская область) Иван Федоров в Telegram, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook, самопровозглашенный премьер-министр оккупированного Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Взрыв. Фото: из открытых источников

Иван Федоров отметил, что только через временно оккупированный Мелитополь пролегает путь в аннексированный Крым. Другого сухопутного пути сегодня нет. Детонацию снарядов оккупантам остановить не удалось, поэтому приняли решение эвакуировать людей, пока не поздно, потому как вскоре спрятаться будет невозможно.

Чубаров отметил, что теперь Крымский мост стал для многих россиян мостом спасения. На мосту огромные пробки, потому что тысячи россиян принялись убегать из Крыма.

Эвакуацию населения подтвердил и самопровозглашенный премьер Крыма Аксенов. Он сообщил, что по его указанию, 5-километровая зона от места, где произошли взрывы оцеплена. Все люди, которые проживают в этой местности должны быть эвакуированы. В первую очередь эвакуировали людей из сел Азовское и Майское Джанкойского района – их временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное и Победное. Всего почти 2000 человек.

Аксенов отметил, что о причинах произошедшего он не будет говорить, так как это дело Минобороны РФ и следственной комиссии.

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