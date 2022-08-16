У оккупантов утро начинается не с кофе: новые взрывы в Крыму (ФОТО)

В Джанкойском районе аннексированного Россией Крыма утром 16 августа слышны взрывы, виден огонь и густой черный дым. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают "Крыминформ" и "РИА Мелитополь", а также местные жители в соцсетях.

Взрыв. Фото: из открытых источников

Жители Джанкойского района временно оккупированного Крыма сообщают, что серия взрывом началась утром и не прекращается до сих пор. Причем сильный огонь и дым виден из разных районов. Одна из женщин пишет в соцсети, что взрываются большие склады, которые были расположены недалеко от ее дома. Сила удара была очень сильной, поэтому во многих дома вылетели окна.

От оккупантов в связи с взрывами пока никакой информации не поступало.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, взрывы в поселке Азовское, возле Джанкоя в Крыму, где до сих пор пылает склад с боеприпасами. При этом нардеп обращает внимание на то, что от линии фронта до Азовского не менее 200-250 км и тем не менее еще одного склада россиян уже практически нет.

Гончаренко отмечает, интересным есть еще один факт – россияне разместили в Джанкое 39-й вертолетный полк на большой авиабазе. Это должно стать еще одной причиной для оккупантов задуматься, где вскоре стоит ожидать новые взрывы, что дальше будет уничтожаться и в каком количестве.

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