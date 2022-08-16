logo

BTC/USD

24018.10

ETH/USD

1881.50

LTC/USD

60.63

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Запад поехали переговорщики Путина – в ОП рассказали, что они просят
commentss НОВОСТИ Все новости

На Запад поехали переговорщики Путина – в ОП рассказали, что они просят

Алексей Арестович рассказал, что на Запад поехали "очень серьезные люди от самого Владимира Владимировича"

сегодня, 07:45 comments2278
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Россия очень сильно заинтересована в возобновлении переговорного процесса по прекращении войны в Украине. Именно для этого Путин отправил на Запад своих "гонцов", чтобы решать вопрос с перемирием. Ну, а для того, чтобы на Западе более серьезно отнеслись к предложениям Москвы, усиливается подготовка к так называемым "референдумам" на временно оккупированных территориях. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

На Запад поехали переговорщики Путина – в ОП рассказали, что они просят

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что на Западе сейчас целые делегации, которые представляют интересы самого Путина. Цель визитов – уговорить Запад согласиться на перемирие, чтобы не дать Путину окончательно проиграть и упасть в грязь лицом, ведь после этого в России может смениться власть, которая может оказаться в руках фашистов. 

В ответ, считает Арестович, Запад показывает переговорщикам "красные линии", которые Россия уже перешла. Поэтому говорится о Запорожской АЭС, о произошедшем в Еленовке.

"Очевидно, им начинают показывать "красные линии". Вот Запорожская (АЭС — Ред). Почему сегодня разговор генсека ООН с Шойгу (министром обороны РФ — Ред) произошел? Шойгу очень долго "петлял" от этого разговора, а сегодня он состоялся. Там же еще Еленовку обсуждали и другие неприятные для них вещи", — заявил Арестович.

Советник главы ОП отметил, что во время стамбульских переговоров в марте россияне рассматривали решение об отводе войск на позиции 23 февраля. Тогда инициатором переговоров выступала Москва. Теперь россияне намного настойчивее просят об этих переговорах. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Верховная Рада приняла ряд важных решений: о чем они говорят — повлияет ли это на войну в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!