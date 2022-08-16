На Запад поехали переговорщики Путина – в ОП рассказали, что они просят

Россия очень сильно заинтересована в возобновлении переговорного процесса по прекращении войны в Украине. Именно для этого Путин отправил на Запад своих "гонцов", чтобы решать вопрос с перемирием. Ну, а для того, чтобы на Западе более серьезно отнеслись к предложениям Москвы, усиливается подготовка к так называемым "референдумам" на временно оккупированных территориях. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что на Западе сейчас целые делегации, которые представляют интересы самого Путина. Цель визитов – уговорить Запад согласиться на перемирие, чтобы не дать Путину окончательно проиграть и упасть в грязь лицом, ведь после этого в России может смениться власть, которая может оказаться в руках фашистов.

В ответ, считает Арестович, Запад показывает переговорщикам "красные линии", которые Россия уже перешла. Поэтому говорится о Запорожской АЭС, о произошедшем в Еленовке.

"Очевидно, им начинают показывать "красные линии". Вот Запорожская (АЭС — Ред). Почему сегодня разговор генсека ООН с Шойгу (министром обороны РФ — Ред) произошел? Шойгу очень долго "петлял" от этого разговора, а сегодня он состоялся. Там же еще Еленовку обсуждали и другие неприятные для них вещи", — заявил Арестович.

Советник главы ОП отметил, что во время стамбульских переговоров в марте россияне рассматривали решение об отводе войск на позиции 23 февраля. Тогда инициатором переговоров выступала Москва. Теперь россияне намного настойчивее просят об этих переговорах.

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