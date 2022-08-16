Задача – выбить оккупантов из Запорожской АЭС: есть ли еще шанс – почему мир бездействует

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 августа заявил, что все страны долгое время работали над достижением радиационной безопасности в мире. И, если сейчас не оградить Запорожскую АЭС от российских захватчиков (которые под прикрытием ЗАЭС обстреливают украинские населенные пункты и даже наносят провокационные удары по территории станции, где разместили свое вооружение), мир проиграет террористам. Почему мир не вводит жесткие санкции за то, что творит РФ на ЗАЭС? Есть ли возможность выдавить захватчиков с территории станции? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Мы видим очередной подтверждение импотентности международных организаций

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский подчеркивает, что угроза катастрофы (в том числе подрыва) на самой большой АЭС в Европе (а Запорожская — именно такая) намного серьезнее, чем кажется.

"Следует понимать, что любая угроза возможного выброса радиации переводит нынешнюю ситуацию из военного, военно-политического конфликта регионального уровня – в континентальный, а может и планетарный. Речь не идет о каких-то политических или территориальных претензиях или преференциях, – акцентирует эксперт. – В случае аварии любого масштаба на АЭС (что вполне вероятно, учитывая, что россияне обустроили там военную базу, да еще и проводят провокационные обстрелы), вряд ли можно будет обсуждать с РФ что либо – в военном, политическом, экономическом, социальном – какому угодно! – смысле".

Учитывая серьезность ситуации, украинский парламент принял вчера соответствующее обращение к международным организациям, напоминает эксперт. А украинский президент не в первый раз призвал наших зарубежных партнеров, весь цивилизованный мир – повлиять на ситуацию.

"Уже отреагировали ООН, ЕС, МАГАТЭ, ОБСЕ, ряд правозащитных организаций. Но их реакция в стиле озабоченности и призывов – точно не та, которая может остановить ядерный шантаж со стороны РФ. К сожалению, мы видим очередной подтверждение импотентности международных организаций, – констатирует Владислав Дзивидзинский. – Никакая озабоченность не поможет, если мы получим условные Чернобыль-2 или Фукусиму-2. Предупреждения и санкции не работают. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. А ситуацию с ЗАЭС нужно решать здесь и сейчас".

По мнению эксперта, давно пришла пора (а ядерный шантаж тут должен стать последней каплей) вводить максимально жесткие меры против РФ – экономические, энергетические, военные.

"Речь о полном эмбарго, о полном прекращении любой торговли с Россией. Как минимум – до вывода всех войск с территории Украины. Но, как видим, к этому большинство глобальных игроков не готовы, – отмечает Владислав Дзивидзинский. – Вся надежда на отдельные государства, которые в современной политике демонстрируют реальное понимание рисков. И готовы к соответствующим шагам. Так себя показывают США. Так, надеюсь, проявит себя Китай".

Добавляет оптимизма, продолжает эксперт, что ярлык государства-террориста начали лепить на РФ уже официально.

"Надеюсь, Латвия в этом смысле была лишь первой ласточкой. И что ядерный российский террор усилит тенденцию признания РФ террористической державой. США, Япония, Германия, Франция должны подхватить эту инициативу. Хотелось бы, чтобы то же сделал Китай, несмотря на свои разногласия с Западным миром. Если РФ обложить реальными "красными флажками", устроить ей тотальную обструкцию и изоляцию, это может привести к прекращению конфликта и исходу захватчиков с украинской земли", – уверен Владислав Дзивидзинский.

Уже понятно, отмечает он, что Россия не способна ни в военном, ни в экономическом, ни в каком-то еще плане противостоять объединенным усилиям цивилизованного мира. На поле боя это прекрасно продемонстрировала украинская армия, оснащенная западным вооружением.

"Всё, в чём хороши россияне – это шантаж. Чем они и занимаются, перейдя от шантажа вторжения – к собственно вторжению, а также ядерному терроризму. И чтобы закрепить хоть какие-то успехи этой безумной авантюры, РФ будет до последнего цепляться за ту же ЗАЭС, пытаясь принудить Украину сесть за стол переговоров и заключить выгодные Кремлю договоренности. Наша задача – не вестись на провокации. Задача цивилизованного мира – так прижать Россию, чтобы она прекратила безумные ядерные игры, демилитаризовала ЗАЭС, а также начала вывод войск с остальных территорий Украины", – резюмирует Владислав Дзивидзинский.

Ядерный шантаж со стороны России еще больше показывает преступную сущность политического режима, правящего этой страной

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко призывает быть реалистами. И подчеркивает, нет какого-то чудодейственного инструмента или какой-то "особой санкции", применив которую можно решить проблему с ЗАЭС и засильем там российских военных.

"Но к самой проблеме надо привлекать максимальное внимание, что и делает президент Зеленский. Скорее всего, эту проблему будут решать путем неофициальных (или полуофициальных) переговоров с участием международных организаций", – предполагает Владимир Фесенко.

Но, акцентирует он, ядерный шантаж со стороны России еще больше показывает преступную сущность политического режима, правящего этой страной.

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