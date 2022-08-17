Неверие Запада в Украину и откровения Зеленского: почему правда вскрылась именно сейчас

В интервью изданию The Washington Post (WP) президент Украины Владимир Зеленский назвал причину, по которой чиновники не предупредили украинцев заранее о фактически неотвратимом вторжении России. Кроме того, в WP вышла статья, в которой сообщается, что Зеленский подозревал, что некоторые лидеры Запада хотели его побега из Киева после начала российской агрессии (что позволило бы РФ создать в Киеве марионеточное правительство, которое бы пришло к урегулированию ситуации путем переговоров со странами НАТО). Как оцениваете данные откровения и материалы? Почему они появились именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Масштабная статья, посвященная российской войне против Украины, говорит о том, что в США активно следят за ситуацией в нашей стране

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда размышляет так:

"Появление в WP лонгрида, посвященного ситуации в Украине, а также интервью с Зеленским, думаю, свидетельствует о ряде моментов. Масштабная статья, посвященная российской войне против Украины, говорит о том, что в США активно следят за ситуацией в нашей стране. Даже сейчас, в период отпусков. И в этом смысле подобные публикации – хороший сигнал для нас. А вот отдельные моменты из интервью с Зеленским оставили неприятный осадок".

По словам эксперта, исходя из сделанных Зеленским пояснений о том, почему о неотвратимом российском вторжении не было объявлено заранее (по его словам, это бы вызвало панику, бегство из страны людей и капиталов), президент плохо знает украинцев, граждан собственной страны.

"И это – проблема, решать которую ему будет тяжело, – прогнозирует Евгений Магда. – Те слова, которые на весь мир прозвучали со страниц WP, демонстрируют, что украинская власть, знавшая о готовящемся нападении с осени 2021 года, но не сообщившая об этом обществу (а лишь просившая больше оружия у Запада), руководствовалась ошибочной логикой. И это еще будет иметь заметные внешнеполитические и внутриполитические последствия. Ну, а Украина продолжает войну с Россией, которая как наш враг никуда не денется. Уверен, об этом также прочитали наши зарубежные партнеры и сделали соответствующие выводы. Какие именно – мы узнаем в ближайшее время".

Зеленский не уехал, а ВСУ сломали вдребезги план блиц-крига с захватом Киева и установлением марионеточной власти

По словам политолога, добровольца ВСУ Кирилла Сазонова, Владимира Зеленского от политиков старой школы в Украине и на Западе отличает одна характерная черта, которую оппоненты стыдливо и пренебрежительно называют внесистемностью.

"Можно сказать проще – он говорит правду в самом жестком формате там, где они предпочитают промолчать или найти туманную формулировку. И это работает. Правда – самое сильное оружие в дипломатии и отношениях. И в этом случае речь идет именно про правду, нравится она кому-то или нет", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что Путин действительно рассчитывал на блиц-криг. Киев за три дня, ликвидация президента и правительства, установление марионеточного якобы легитимного режима.

"И эти марионетки должны были подписать формальную капитуляцию, не требовать от Запада помощи и санкций. Бегство действующей украинской власти Москву тоже устраивало. Тот же сценарий с марионетками, – подчеркивает Кирилл Сазонов. – По расчетам Путина, при такой динамике развития событий, европейская и американская бюрократия просто не успела бы среагировать действиями. И дело закончилось бы привычной глубокой озабоченностью и, возможно, формальными санкциями. Были на Западе политики и бизнес, которые такой сценарий рассматривали? Конечно, были. И министр финансов Германии говорил про два-три дня, и другие чиновники из европейских стран. В нас не верили, а военную машину России всерьез считали второй армией мира. Были те, кого такое развитие событий устраивало? Безусловно. Была независимая Украина и исчезла. У них свой бизнес и свои выборы".

Но Зеленский, акцентирует политолог, не уехал. А ВСУ сломали вдребезги план блиц-крига с захватом Киева и установлением марионеточной власти.

"Россия столкнулась с жестким сопротивлением, война затянулась, и Западу пришлось реагировать. Санкциями, потом военной помощью. Это правда. Нравится она кому-то или нет. И говорить ее нужно. Это очень полезно для понимания реальности и отлично снимает маски цинизма с прочим гримом", – резюмирует Кирилл Сазонов.

Ответы на многие вопросы нам даст завершение войны

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко поясняет, что информация о войне имеет две составляющие – национальную и эмоциональную. С эмоциональной точки восприятия любое сокрытие – это неправильно, отмечает он. С национальной – есть вопросы.

"Сокрытие секретной информации от широких масс – это в принципе нормальное явление. Вопрос в том, как использовалась эта информация, – размышляет эксперт. – Почему не были усилены группировки войск на северо-восточных границах и у Крымского перешейка? Опять же вопрос, если ставить под угрозу всё население, где 24 февраля находились семьи каждого чиновника, который имел информацию о российском вторжении? И будет ли такая проверка после победы?".

С другой стороны, продолжает Богдан Петренко, знание о грядущей войне породило бы панику. А паника, действительно, играет на руку противника.

"Думаю, что ответы на многие вопросы нам даст завершение войны. Насколько мы были готовы к российскому вторжению, как нам удалось сохранить людей и технику во время первых налетов? Но это будет потом. Сейчас, когда война продолжается, удобный момент для того, чтобы открыть карты – чтобы на момент окончания эмоциональный всплеск уже утих. Потому что правда всё равно выплыла бы. И тогда играла бы против власть, – поясняет эксперт. – А так, позже мы можем рационально разобраться, кто был прав – и какое решение было наиболее целесообразным".

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