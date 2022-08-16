Зеленский назвал причину, по которой власти не предупредили соотечественников о начале войны

Глава нашей страны Владимир Зеленский назвал причину, по которой чиновники не предупредили жителей Украины о войне с Россией преждевременно, ведь тогда захватчики заняли территорию страны всего за несколько дней.

Владимир Зеленский (фото: оп)

Об этом президент Украины рассказал, отвечая на вопросы журналиста WP.

Владимир Зеленский при этом подчеркнул, что с начала масштабной войны РФ бюджет Украины почувствовал потерю от 5 до 7 миллиардов долларов каждый месяц.

"Если бы мы это сообщили – а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, – тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года, и в тот момент, когда россияне действительно атаковали, они бы нас захватили за три дня",- отметил лидер страны.

Как сказал глава государства, внутреннее чувство его и единомышленников было таким: когда власть посеет хаос в стране в самом начале вторжения, россия нас съест. Ведь когда наступает хаос, люди покидают страну.

Как убедился Владимир Зеленский, когда началась война, то украинцы были действительно сильны, как они могли. Хотя многие жители страны уехали, однако больше осталось дома, защищать свои семьи и жилье. Хотя как цинично это не звучит, но это наши соотечественники, они все остановили.

"Одно дело, когда хаос контролируемый и это военное время — ты управляешь государством по-другому. Вы можете открыть границу, закрыть границу, атаковать, отступать, защищаться. Вы можете взять под контроль свою инфраструктуру", — уверен украинский президент.

При этом совсем другое то, когда в стране нет военной ситуации или чрезвычайного режима, но имеем государство, которым управляет немало должностных лиц и институтов. Если вычесть 7 миллиардов долларов каждый месяц, не считая уже оружие – то и так имеем большую войну в нашей стране, – так объяснил свои действия тогда Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Взрывы под Джанкоем: за ними стоит элитное украинское подразделение, – NYT.

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