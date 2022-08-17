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ВСУ нанесли удар по командному пункту кафиров: среди ликвидированных – офицеры ФСБ

Среди погибших есть представители высшего офицерского состава оккупационной армии, которые "задвухсотились" вместе с личной охраной

сегодня, 09:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Российская армия не досчитается элитных офицеров ФСБ после прицельного удара ВСУ по оккупированной Макеевке Донецкой области. После ювелирной работы украинских воинов ликвидированы десятки кафиров, в том числе командиры многих подразделений и офицеры ФСБ. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет сайт 24 канала, ссылаясь на источники в украинских спецслужбах. При этом не сообщается точной даты, когда был нанесен удар, говорится лишь, что ликвидация захватчиков произошла в середине августа.

ВСУ нанесли удар по командному пункту кафиров: среди ликвидированных – офицеры ФСБ

Российские войска. Фото: из открытых источников

Сообщается, что, скорее всего, командный пункт оккупантов перебрался из временно оккупированного Донецка в Макеевку, чтобы избежать атаки ВСУ из дальнобойного оружия.                                                                                                                                                                                              

По информации спецслужб, по вероятности удалось уничтожить российское военное руководство, которое как раз и отвечало за продвижение вражеского войска в направлении Авдеевки и Песков, где и сейчас идут ожесточенные бои.

Всего после попадания было уничтожено 70 оккупантов. Сами россияне подтвердили как минимум 15 погибших. Однако эта цифра может быть больше. Большинство раненых уже не смогут воевать против Украины, ведь их состояние оценивается как тяжелое. Проблема для россиян еще и в том, что в оккупированных Макеевке и Донецке нет возможности лечить тяжелораненых. Поэтому единственный выход – транспортировка в Россию.

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Источник: https://24tv.ua/zsu-zavdali-potuzhnogo-udaru-po-komandnomu-punktu-rosiyi-makiyivtsi_n2130246
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