Главные итоги недели: как произошедшее повлияло на Украину и Россию

Украина прощается с последней неделей апреля. Она была не менее сложной, чем остальные с начала широкомасштабной российской агрессии. Мы пережили очередной массированный ракетный обстрел, повлекший трагедию в Умани. Продолжили битву за Бахмут и Донбасс в целом. Дали оккупантам прикурить в Крыму. Но были и другие знаковые события, важность которых, в частности, в перспективе украинской победы над агрессором, эксперты оценили специально для издания "Комментарии".

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

В центре внимания была особенная активность беспилотников в России и на территории временно оккупированного Крыма

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко отмечает особую активность беспилотников в России и на территории временно оккупированного Крыма.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

и непосредственно рядом с Москвой. В том числе, как минимум, один, начиненный взрывчаткой В бухтах Севастополя взрывы начались в начале недели (тогда, похоже, отличились морские дроны), – напоминает эксперт. – А продолжились хорошим горением резервуаров с топливом оккупантов после удара воздушным дроном (дронами) 29 апреля ". "И в Подмосковье их находили

В этой связи, отмечает Андрей Еременко, пошли мемы с фото главка ВСУ Залужного и подписью: "Это я буду решать, когда и где в России будет фейерверк".

Также важным эксперт называет телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с руководителем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Официальные релизы выглядят как "за все хорошее – против всего плохого". Но важен сам факт такого разговора, того, что начался диалог между Киевом и Пекином, уверен Андрей Еременко.

Ну и, постоянным трендом последнего времени – разговоры о повышении тарифов. Роста их на электроэнергию, похоже, точно не избежать ". "Из того, что лично задело меня – попытки власти продвигать цензуру, – признался он. – Так в начале недели появился законопроект, запрещающий критику власти по анонимным учетным записям. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко изъявляет желание регулировать тот же Telegram и задумывается о судьбе TikTok

РФ действует в отношении нашей страны по принципу "чем хуже, тем лучше"

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак поделился таким комментарием:

"На прошлой неделе мы получили очередные сигналы (и не только сигналы, но и действия) экономической и финансовой поддержки Украины почти 60 государств-партнеров. Они не устают подчеркивать, что наша страна будет получать столько помощи, сколько потребуется. И это касается не только вооружений и боеприпасов, но и экономико-финансовой помощи. И это, безусловно, позитив".

Также эксперт отмечает приезд президента Чехии, который пообещал, что его страна будет усиливать военную поддержку в Украине. А также подтвердил, что Чехия берет шефство над Днепровской (Днепропетровской) областью и городом Днепр, где даже откроет консульство. Это, отмечает Андрей Новак, очередной хороший сигнал. Заверения разных государств, что они будут брать шефство над теми или иными регионами Украины с целью их восстановления, претворяются в жизнь.

Удивительного здесь ничего нет. РФ действует по отношению к нашей стране по принципу "чем хуже, тем лучше". Она продолжает целенаправленно бить беспилотниками и ракетами по гражданской инфраструктуре, жилым домам. То же делает в экономике, пытаясь нанести как можно больше ущерба. Украина с партнерами ищут обходные пути, – отмечает эксперт. – Конечно, компенсировать морской экспорт в полном объеме невозможно. Но здесь нам подают руку партнеры. Выделяемые ими средства позволяют нашему бюджету – осуществлять необходимые выплаты, а НБУ – пополнять золотовалютные резервы, держать стабильным курс гривны". "Из негатива – Россия продолжает максимально вредить Украине. В том числе срывая зерновое соглашение, блокируя наш морской экспорт

Читайте на портале "Комментарии – почему в Украине заговорили об ограничениях для Telegram и TikTok: что за этим может скрываться.