Почему в Украине заговорили об ограничениях для Telegram и TikTok: что за этим может скрываться

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил в интервью Интерфакс-Украина, что Минкульт размышляет над "определенным регулированием" мессенджера Telegram, а также пытается оценить его взаимодействие с государством. Он также намерен изучить вопросом запрета TikTok в государственных учреждениях после того, как пошла подобная тенденция в США, Канаде и Европе. О чем говорят подобные заявления? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Telegram и TikTok. Фото: из открытых источников

Внутри власти прорабатывается вопрос подготовки к парламентским и президентским выборам

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак рассуждает следующим образом:

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"Если заговорили о регулировании мессенджера Telegram и запрета TikTok для чиновников, то значит внутри власти прорабатывается вопрос подготовки к парламентским и президентским выборам, поскольку свободная информационная среда становится очень волнующим вопросом для власти".

По словам эксперта, рост социальных сетей в политических коммуникациях особо заметен в условиях войны РФ против Украины. Аудитория новостей и их интерпретации перешла в социальные сети: около ¾ украинцев пользуются ими для потребления соответствующей информации.

"Telegram стал в 2022 году основным мессенджером для коммуникации и потребления новостей (60% граждан пользуются им для медиапотребления). Его основное преимущество – оперативность политических сообщений и удовлетворение сразу двух потребностей – общения с близкими и получение информации. Facebook же сократил охват аудитории и потерял в Украине свои былые позиции. Очень часто анонимные Telegram являются удобными "сливными бочками" и дезинформационным оружием политических интересов внутренних конкурентов Офиса президента и правительства. Ну и, естественно, внешних врагов, в частности РФ, которая после провала наступательной авантюры не прочь достичь успеха хотя бы в информационной войне", – поясняет Олег Постернак.

Что касается TikTok, продолжает он, то его аудитория ничтожна мала (1%), в основном локализирована в юношеской и молодежной среде. Но из-за мировой шумихи и антикитайской направленности технологической политики Запада стоит прогнозировать распространение запрета TikTok для чиновников и у нас, считает эксперт.

Ввести подобные запреты для обычных граждан – будет достаточно проблематично

По мнению политолога, директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы, заявления министры культуры и информационной политики касательно необходимости как-то урегулировать вопрос с Telegram выглядит как попытка власти, так или иначе, контролировать процессы, которые происходят в данной соцсети.

"Действительно, многие создали в Telegram собственные каналы. И речь, похоже, идет о попытке внедрения некой цензуры. Ссылка на то, что там есть много анонимных каналов, о владельцах которых мало что известно, что они могут быть связаны с российской ФСБ, возможно, имеет определенное обоснование. Но это не может быть аргументом с точки зрения попытки регулировать свободу слова", – уверен Виталий Бала.

Сложно сказать, продолжает он, каким образом власть хочет урегулировать этот вопрос с собственниками Telegram. Что там должно быть? Просто запрет будет точно не самым правильным ходом, считает эксперт.

"Если бы власть и тот же Ткаченко не были организаторами попыток монополизировать информационное пространство в Украине и заниматься определенными манипуляциями (речь о создании "единого телемарафона", на что уже Европа даже нам указывала, обращая внимание на важность конкуренции в свободе слова, в возможности доносить разные позиции), можно было бы поверить в искренность намерений министра. А так – всё это выглядит не очень красиво", – рассуждает эксперт.

Что касается TikTok – тут ситуация, по его мнению, неоднозначная.

"Во многих демократических странах введен запрет для госчиновников пользовались этой сетью. Есть опасения, что к TikTok имеют отношения спецслужбы Китая. Тут, мне кажется, нет проблем. Возможно, стоит подобное внедрить и у нас. А заодно – запретить именно госчиновникам пользоваться Telegram, если эта соцсеть так пугает нашу власть. Что же касается подобных запретов для обычных граждан – это будет достаточно проблематично, – считает Виталий Бала. – Ну и, наконец, кто мешает самим украинским властям создать свою конкурентную и популярную соцсеть?".

Эксперт резюмирует: всё выглядит именно как попытка украинской власти зайти в тот сегмент информационного поля, который она не контролирует.

"Если телевидение она фактически монополизировала, то с Интернетом так не получается. Будем надеяться – и не получится. Потому что это напоминает Россию, Беларусь или тот же Китай. Хорошо, что министр предложил обсудить эту тему. Но выглядит это как пробный шар с целью посмотреть на реакцию общества. А реакция должна быть такой, чтобы дальше слогана "давайте поговорим" дело не пошло", – заключает Виталий Бала.

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