Украина все еще без F-16 и ракет большей дальности: почему так – что может измениться

Появилась информация, что на президента США Джо Байдена давят его соратники из Демократической партии, требуя принять решение об отправке в Украину истребителей F-16 и ракет большей дальности. Каковы шансы, что мы получим то, что давно просим? Почему партнеры дозировано вооружают Украину, фактически позволяя россиянам снова и снова убивать жителей нашей страны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Вопрос стоит не в том, получим ли мы истребители и ракеты большей дальности, а – как поздно

Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий рассуждает так:

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"Исходя из предыдущих прецедентов (с системами ПВО, танками), шансы на получение нами истребителей F-16 и ракет большей дальности близки к ста процентам. Вопрос стоит не в том, получим ли, а – как поздно".

По словам эксперта, предыдущие прецеденты показывают, что всё, необходимое нам, приходило с задержкой в полгода и более. Причем всегда срабатывает комплекс причин, отмечает он. Сначала нужно преодолеть политический блок, чтобы вообще начали что-то давать. А потом уже партнеры начинают собирать всё, что нам нужно, готовить это к использованию. И оказывается, что прямо со склада нам практически ничего дать сразу не могут.

"К тому же, это – Запад. Никто там заранее ничего не готовит к передаче Украине. С надеждой на то, что политический блок закончится – и можно будет всё оперативно передать. Нет. Сперва ожидают политического решения, а потом начинают его выполнять (находить что-то на складах, приводить в боевое состояние, подвозить ближе к границам Украины, обучать наших военных и другой персонал). В итоге имеем двойную задержку", – поясняет Евгений Дикий.

Что касается собственно западных самолетов и ATACMS (MGM-140 ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс производства Lockheed Martin с баллистической ракетой малой дальности), тут мы, увы, пока лишь на первой стадии, с сожалением отмечает эксперт.

"А именно – на стадии преодоления политического блока "дедушки Байдена". Почему всё происходит именно так? Дело в том, что Байден – очень старый человек, ему идет 81-й год. И он хочет запомнится не как президент, при котором началась Третья мировая война. Он даже официально огласил две цели касательно российско-украинской войны. Первая – не дать Путину победить. Вторая – не допустить Третьей мировой (ядерной) войны. И мы регулярно становимся жертвой того, что из двух названных целей – вторая для Байдена важнее. Он страшно боится эскалации, которая привела бы к прямому участию НАТО, включая Штаты, в войне против России", – поясняет Евгений Дикий.

Что самое интересное, продолжает эксперт, – у Путина подобный страх. Он невероятно боится прямой стычки с армиями НАТО. Прекрасно понимая, что в таком случае у РФ нет никаких шансов.

"Но поскольку у Путина остается ядерная кнопка, Байден точно так же страшенно боится прямого столкновения НАТО с РФ. И каждый раз, когда он оказывается перед выбором – очередная украинская потребность, которая может так разозлить Россию, что та применит ядерное оружие, или откладывание такой потребности – он выбирает второе. Ставя на безмерную осторожность. Абсолютно неоправданно, с моей точки зрения. Потому что РФ не применит ядерное оружие. А если и применит – то тактическое. По нам, по украинцам. Но мы почему-то этого не боимся. И в ответ на ядерные угрозы Кремля – бронируем для себя места на оргии на горе Щекавица. А вот Байден, сидя в Белом доме с противоатомным бункером, почему-то боится. Именно поэтому мы постоянно упираемся в те или иные ограничения", – аргументирует Евгений Дикий.

При этом, акцентирует он, точно не Байден виноват в том, что мы не готовились к этой войне.

"Не Байден, не наши союзники виноваты, что Украина профукала предыдущие восемь лет войны малой интенсивности с РФ, не готовясь к большой войне. И не из-за Байдена мы оказались в полной зависимости от союзников по оружию и боеприпасами, – подчеркивает эксперт. – А вот когда мы, по своей вине, в такой зависимости оказались, к сожалению, наши люди теперь вынуждены понимать, в том числе, потому, что у "дедушки Байдена" есть такие фантомные страхи ядерной войны".

Нам нужно куда больше той же поддержки вооружением, что есть сейчас

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поделился таким мнением:

"Для меня остается непонятным, почему наши партнеры ведут себя именно так. Общаюсь непосредственно с довольно влиятельными республиканцами, скажем так, "антитрамповскими" – правильными – республиканцами. И знаю, что они, выражаясь дипломатическим языком, "крайне обеспокоены" низким уровнем поддержки Украины вооружениями со стороны США. Какая-то нерешительность просматривается в этом смысле со стороны Белого дома".

При том, что по ряду других вопросов Администрация Байдена демонстрирует открытость, подчеркивает эксперт.

"Понимая, что невозможно переоценить ту помощь, которую мы получаем от американцев, объективно – нам нужно куда больше той же поддержки вооружением. Причем, качественно другой поддержки", – констатирует Георгий Тука.

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