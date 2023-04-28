ПАСЕ признала депортацию украинских детей геноцидом: что это даст

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой признала геноцидом депортацию украинских детей и взрослых на территорию россии. По словам президента Украины Владимира Зеленского, известны данные 20 тысяч детей, вывезенных и распорошенных по рф. Но таких детей может быть намного больше, уверяет он. Что означает данная резолюция? Действительно ли она поможет привлечь рф, ее руководителя, а также самопровозглашенного президента Беларуси (Лукашенко, как и Путина, признали причастным к этому геноциду), к ответственности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ПАСЕ признала массовую депортацию украинских детей геноцидом. Фото: из открытых источников

Репатриация детей, их реабилитация и создание условий для воссоединения семей теперь должны стать приоритетом для государств – членов Совета Европы

Народный депутат Украины IX созыва (фракция "Слуга Народа"), заместитель члена Постоянной делегации в ПАСЕ Елена Мошенец отмечает, что во время дебатов на тему "Положение украинского гражданского населения, включая детей, которые принудительно перемещаются или переводятся в рф или украинские территории под фактическим контролем россии", которые провели 27 апреля в рамках весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, звучали такие слова: "Дети должны отдыхать в летних лагерях, а не подвергаться пыткам в фильтрационных!".

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Она акцентирует, что согласно официальным данным (верифицированным), почти 20 тысяч украинских детей были депортированы в рф в прошлом году. Реальные цифры могут быть больше в 15 раз. То есть, речь идет о почти 300 тысячах детей!

"Во время депортации детей с оккупированных территорий в россию, их разлучают с родными в так называемых фильтрационных лагерях, – подчеркивает нардеп. – Зачем россиянам украинские дети, если они не могут нормально заботиться о своих? Российские власти констатируют рост уровня детской преступности, суицидов среди детей и преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в своей стране: в 2022 году официально в рф число таких преступлений увеличилось на 20%, потерпевшими признали более 840 детей, из которых половина – дети до 14 лет".

Елена Мошенец акцентирует, что по результатам прений ПАСЕ признала геноцидом принудительное переселение украинских детей в россию.

В резолюции, принятой 27 апреля, ПАСЕ призвала Международный уголовный суд (МУС) рассмотреть возможность уголовного преследования за это преступление. Напомнив, что насильственное перемещение детей из одной группы в другую с намерением полностью или частично уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу считается преступлением геноцида в соответствии с пунктом (е) статьи 2 Конвенции о геноциде 1948 года.

По словам нардепа, также одобрены рекомендации, в которых ПАСЕ:

– поддержала комиссара по правам человека в вопросе необходимости срочно определить и использовать конкретные механизмы и решения, чтобы воссоединить с родными, вернуть всех украинских детей, принудительно перемещенных в рф;

– приветствовала инициативы Комитета министров, чтобы Совет Европы способствовал установлению ответственности рф за агрессию против Украины – с привлечением к ответственности всех виновных в депортациях, включая создание реестра, в котором зафиксируют доказательства и заявления о вреде, потерях или увечьях вследствие российской агрессии;

– призвала Комитет министров обеспечить эффективную защиту находящихся в уязвимом положении мигрантов и беженцев, особенно женщин и детей, покинувших Украину из-за войны.

"Репатриация детей, их реабилитация и создание условий для воссоединения семей, чтобы сохранить идентичность детей Украины, теперь должны стать приоритетом для государств – членов Совета Европы!" – констатирует Елена Мошенец.

Постепенно кольцо ответственности, обвинений вокруг лиц, причастных к агрессии в отношении Украины, к актам геноцида, сжимается

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец поясняет:

Теперь ПАСЕ добавил в эту компанию еще и самопровозглашенного президента Беларуси – Лукашенко". "Фактически, резолюция ПАСЕ подтвердила обвинения, которые в марте выдвинул Международный уголовный суд (МУС) в отношении российского президента Путина и омбудсмену страны-агрессора по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которые подозревается в незаконной депортации детей с территории Украины

По мнению эксперта, в дальнейшем подобные решения могут быть использованы (и будут использованы) в международных судах для привлечения данных лиц к уголовной ответственности по факту преступлений, связанных с геноцидом украинского народа. Что подтверждено принудительным вывозом детей и на оккупированные территории, и на территорию собственно рф (с использованием для этого возможностей Республики Беларусь).

"Постепенно кольцо ответственности, обвинений вокруг лиц, причастных к агрессии в отношении Украины, к актам геноцида, сжимается. Следует понимать и россиянам, и белорусам, что их лидеры обязательно будут привлечены к международной уголовной ответственности, – подчеркивает Ростислав Кравец. – Думаю, это произойдет уже в ближайшее время. Ведь та же рф как государство, на мой взгляд, уже не существует. Это отдельные регионы, которые в обозримом будущем начнут бороться за свою независимость".

С такими решениями международных организаций можно точно сказать – виновные будут отвечать за эти преступления по всей строгости

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов считает очень важным, что ПАСЕ признала факта геноцида со стороны россии.

"Вооруженная агрессия, нарушение норм международного права – тоже важно. Но признание геноцида – это приговор в глазах мирового сообщества. Это не прощается. Это за той самой "красной линией", которую признает весь мир. И то, что Лукашенко тоже признаётся виновным в геноциде – тоже важно. У непризнанного диктатора Беларуси не получилось отсидеться в кустах. Значит, есть все основания для преследования российского и беларусского политического руководства, для новых санкций в отношении этих государств", – поясняет эксперт.

Более того, причастными к геноциду будут считаться не только руководители, но и все их пособники, акцентирует он. От глав спецслужб и военных, до тех маленьких винтиков системы, которые принимали участие в краже украинских детей.

"И не забываем об убитых детях, о пропавших без вести. Как пишет советник главы Офиса президента по коммуникациям Дарья Заривна, более 470 детей погибли, 949 ранены и 406 пропали без вести. Страшные цифры. И это только по официальным подтвержденным данным, – подчеркивает Кирилл Сазонов. – Президент правильно говорит о том, что реальные цифры могут быть больше. Как раз несколько дней назад глава ОП Андрей Ермак проводил встречу с представителями ЮНИСЕФ по этой проблеме. Задача – вернуть всех. На данный момент удалось вернуть в Украину 361 ребенка. А с такими решениями международных организаций можно точно сказать – виновные будут отвечать за эти преступления по всей строгости".

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