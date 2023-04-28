ПАСЕ признала депортацию украинских детей геноцидом: что это даст

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Кравцев Сергей
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой признала геноцидом депортацию украинских детей и взрослых на территорию россии. По словам президента Украины Владимира Зеленского, известны данные 20 тысяч детей, вывезенных и распорошенных по рф. Но таких детей может быть намного больше, уверяет он. Что означает данная резолюция? Действительно ли она поможет привлечь рф, ее руководителя, а также самопровозглашенного президента Беларуси (Лукашенко, как и Путина, признали причастным к этому геноциду), к ответственности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
ПАСЕ признала массовую депортацию украинских детей геноцидом. Фото: из открытых источников
Народный депутат Украины IX созыва (фракция "Слуга Народа"), заместитель члена Постоянной делегации в ПАСЕ Елена Мошенец отмечает, что во время дебатов на тему "Положение украинского гражданского населения, включая детей, которые принудительно перемещаются или переводятся в рф или украинские территории под фактическим контролем россии", которые провели 27 апреля в рамках весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, звучали такие слова: "Дети должны отдыхать в летних лагерях, а не подвергаться пыткам в фильтрационных!".
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Она акцентирует, что согласно официальным данным (верифицированным), почти 20 тысяч украинских детей были депортированы в рф в прошлом году. Реальные цифры могут быть больше в 15 раз. То есть, речь идет о почти 300 тысячах детей!
Елена Мошенец акцентирует, что по результатам прений ПАСЕ признала геноцидом принудительное переселение украинских детей в россию.
В резолюции, принятой 27 апреля, ПАСЕ призвала Международный уголовный суд (МУС) рассмотреть возможность уголовного преследования за это преступление. Напомнив, что насильственное перемещение детей из одной группы в другую с намерением полностью или частично уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу считается преступлением геноцида в соответствии с пунктом (е) статьи 2 Конвенции о геноциде 1948 года.
По словам нардепа, также одобрены рекомендации, в которых ПАСЕ:
– поддержала комиссара по правам человека в вопросе необходимости срочно определить и использовать конкретные механизмы и решения, чтобы воссоединить с родными, вернуть всех украинских детей, принудительно перемещенных в рф;
– приветствовала инициативы Комитета министров, чтобы Совет Европы способствовал установлению ответственности рф за агрессию против Украины – с привлечением к ответственности всех виновных в депортациях, включая создание реестра, в котором зафиксируют доказательства и заявления о вреде, потерях или увечьях вследствие российской агрессии;
– призвала Комитет министров обеспечить эффективную защиту находящихся в уязвимом положении мигрантов и беженцев, особенно женщин и детей, покинувших Украину из-за войны.
Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец поясняет:
По мнению эксперта, в дальнейшем подобные решения могут быть использованы (и будут использованы) в международных судах для привлечения данных лиц к уголовной ответственности по факту преступлений, связанных с геноцидом украинского народа. Что подтверждено принудительным вывозом детей и на оккупированные территории, и на территорию собственно рф (с использованием для этого возможностей Республики Беларусь).
Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов считает очень важным, что ПАСЕ признала факта геноцида со стороны россии.
Более того, причастными к геноциду будут считаться не только руководители, но и все их пособники, акцентирует он. От глав спецслужб и военных, до тех маленьких винтиков системы, которые принимали участие в краже украинских детей.
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