Вопрос TikTok еще предстоит изучить: грозит ли украинцам запрет применения в Госучреждениях, -Ткаченко

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Белоокая Ира
Соответствующее заявление сделал Министр культуры и
информационной политики Александр Ткаченко, пишут "Комментарии" со
ссылкой на "24 канал".
В Минкульте заговорили о деятельности TikTok и его влиянии на украинцев
После того как в Соединенных Штатах обратили
внимание на деятельность всемирно-известного приложения, его использование
запретили некоторым государственным служащим в нескольких странах, включая США.
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Теперь TikTok нет в гаджетах у сотрудников
Минобороны Дании, Канаде и на гаджетах сотрудников Еврокомиссии.
На вопрос, есть ли необходимость в Украине ввести ограничения по применению TikTok, Александр Ткаченко рассказал о собственном опыте использования видеосервиса.
И подробных инструкций и планов по каким-либо ограничениям TikTok пока нет.
Напомним, "Комментарии" писали, — сколько
средств нужно украинцам, чтобы чувствовать себя счастливыми, — результаты
опроса Для счастья, ежемесячно, гражданам Украины необходимо, в среднем, — 50
тысяч гривен. Такие данные по результатам опроса, опубликовала компания Active
Group, пишут "Комментарии". Соответствующее исследование было
проведено с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.
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