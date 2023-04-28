Вопрос TikTok еще предстоит изучить: грозит ли украинцам запрет применения в Госучреждениях, -Ткаченко

Соответствующее заявление сделал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, пишут "Комментарии" со ссылкой на "24 канал".

В Минкульте заговорили о деятельности TikTok и его влиянии на украинцев

После того как в Соединенных Штатах обратили внимание на деятельность всемирно-известного приложения, его использование запретили некоторым государственным служащим в нескольких странах, включая США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Теперь TikTok нет в гаджетах у сотрудников Минобороны Дании, Канаде и на гаджетах сотрудников Еврокомиссии.

На вопрос, есть ли необходимость в Украине ввести ограничения по применению TikTok, Александр Ткаченко рассказал о собственном опыте использования видеосервиса.

"Я у себя Тик-ток поставил когда-то до войны на два дня и потом понял, что не мое, и не потому, что там не интересно, а потому, что это совсем другой контент. Это не телеграмм-каналы, это не другие социальные сети. Нужно изучить вопрос, почему пошла такая тенденция относительно запрета использования текток в государственных учреждениях", — отметил Ткаченко.

И подробных инструкций и планов по каким-либо ограничениям TikTok пока нет.

Напомним, "Комментарии" писали, — сколько средств нужно украинцам, чтобы чувствовать себя счастливыми, — результаты опроса Для счастья, ежемесячно, гражданам Украины необходимо, в среднем, — 50 тысяч гривен. Такие данные по результатам опроса, опубликовала компания Active Group, пишут "Комментарии". Соответствующее исследование было проведено с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.

Читайте на сайте "Комментарии", Победительница одного из сезонов "Холостяка" во второй раз станет мамой Александра Шульгина, с первого сезона "Холостяка" забеременела во второй раз, отец будущего ребенка – американец.