Россию атакуют беспилотники: эксперты оценили, кто за этим может стоять

Из России все чаще поступают тревожные сообщения о том, что страну-агрессора атакуют неизвестные беспилотники. Если месяц назад они долетали на расстояние до 200 км до Москвы, то уже сейчас это расстояние уменьшилось – до столицы РФ осталось 30 км. Кто может стоять за такими ударами по РФ и о чем говорит происходящее? В этих вопросах издание "Комментарии" разбиралось, собрав мнения экспертов.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Наши действия или действия наших сторонников могут наносить удары по конкретным объектам — складам, ремонтным базам, аэродромам, центрам принятия решений противника

Генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж в интервью ТСН обратил внимание, что в последнее время удары идут не только в сторону Москвы, но и в сторону аннексированного Крыма.

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"Речь идет о бухте. Это была та боевая часть, которая достигла цели. Хотя Россия отчитывалась о том, что они провели удары по беспилотникам, но местные жители и разведка указывают на то, что есть последствия. Кроме того, это и удары двух беспилотников в Московской области. Это уже непосредственно возле столицы РФ", – отметил Николай Маломуж.

Он отметил, что подобные удары очень обеспокоили политическое руководство России. Оценив статус этих беспилотников, россияне определили, что они не запущены с территории Украины. То есть этот тип не является стратегическим или даже средней тактической дальности, запускаемой на 500 и более км. Скорее всего, использовали беспилотники тактического фронтового направления, долетающие в несколько десятков км действительно с территории РФ.

Эксперт добавил, что за запуском таких беспилотников действительно могут стоять представители движения против режима Путина, которые используют даже беспилотники гражданского производства, но также это могут быть и подготовлены оперативные боевые операции спецслужб Украины.

"Но мы об этом не говорим, эту информацию не подтверждаем. То, что сегодня беспилотники наносят удары, что они уже угрожают столице, а ПВО России реально не может защитить – это факт. Еще в нескольких регионах были либо взрывы, либо падение каких-либо взрывчатых веществ, бомб, ракет. О части из них Россия не сообщает, чтобы не говорить о масштабах. Это указывает на тот формат, который уже появился в России и который будет расширяться – это диверсии, удары беспилотниками, ударами по другим летательным объектам, подрывы непосредственно на местах", – отметил эксперт.

Россию все чаще атакуют неизвестные беспилотники

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что постоянные удары беспилотников по территории РФ – это яркое свидетельство того, что у россиян серьезные проблемы со средствами ПВО.

"У них проблемы с ПВО. Для перехвата малогабаритных объектов, например БПЛА, применяются комплексы малого радиуса действия, но большинство таких комплексов россияне используют в Украине для прикрытия своих войск. На фронте такие комплексы уже либо уничтожены, либо повреждены, а производить их они уже не могут", — пояснил Александр Коваленко.

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