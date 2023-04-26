Россию атакуют беспилотники: эксперты оценили, кто за этим может стоять

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Кравцев Сергей
Из России все чаще поступают тревожные сообщения о том, что страну-агрессора атакуют неизвестные беспилотники. Если месяц назад они долетали на расстояние до 200 км до Москвы, то уже сейчас это расстояние уменьшилось – до столицы РФ осталось 30 км. Кто может стоять за такими ударами по РФ и о чем говорит происходящее? В этих вопросах издание "Комментарии" разбиралось, собрав мнения экспертов.
Беспилотник. Фото: из открытых источников
Генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж в интервью ТСН обратил внимание, что в последнее время удары идут не только в сторону Москвы, но и в сторону аннексированного Крыма.
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Он отметил, что подобные удары очень обеспокоили политическое руководство России. Оценив статус этих беспилотников, россияне определили, что они не запущены с территории Украины. То есть этот тип не является стратегическим или даже средней тактической дальности, запускаемой на 500 и более км. Скорее всего, использовали беспилотники тактического фронтового направления, долетающие в несколько десятков км действительно с территории РФ.
Эксперт добавил, что за запуском таких беспилотников действительно могут стоять представители движения против режима Путина, которые используют даже беспилотники гражданского производства, но также это могут быть и подготовлены оперативные боевые операции спецслужб Украины.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что постоянные удары беспилотников по территории РФ – это яркое свидетельство того, что у россиян серьезные проблемы со средствами ПВО.
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