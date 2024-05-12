Что произошло Украине: почему неделя оказалась тревожной

На уходящей неделе (с 6 по 12 мая) состоялась очередная инаугурация российского диктатора Владимира Путина, вскоре после чего агрессор начал новое наступление на Харьковщину. В украинском правительстве произошли очередные ротации, а тема переговоров заиграла с новой силой, особенно на фоне европейского вояжа китайского лидера и прозвучавших во время этого заявлений. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" самые важные, с их точки зрения, события недели и их влияние на будущее Украины.

Итоги недели. Фото: из открытых источников

В военном плане начался самый важный этап

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли поделился таким мнением:

Во Франции состоялись его переговоры с президентом Эммануэлем Макроном Уверен, там поднимали и тему путей урегулирования, завершения российско-украинской войны. Наверняка, Си продвигал свой мирный план, поддержку которому высказало руководство Сербии и Венгрии, где он также побывал с визитами Не случайно для посещения выбраны две последние страны. Они поддерживают китайский мирный план, выступают против антироссийсих санкций". "На внешней арене, хоть это напрямую не касалось Украины, произошло важное событие в т.н. "дипломатическом треке". Речь о визите китайского лидера Си Цзиньпина в Европу

По словам эксперта, заметно увеличилась дипломатическая активность Китая, в том числе на украинском направлении, хоть без прямых контактов с Киевом.

Что касается событий внутри Украины, наиболее значительным, уверен Максим Яли, стало начало наступления россиян на Харьковском направлении.

"С моей точки зрения, целей захватить Харьков у агрессора сейчас нет – для этого у него не хватает ресурсов. Но есть попытка создать т.н. буферную зону. О подобных планах не раз заявляли Путин и его приспешники. Плюс – растянуть наши силы", – поясняет эксперт.

Он считает, что в военном плане начался, похоже, самый важный этап. Есть явная попытка россиян захватить максимальное количество территорий с созданием буферной зоны – ради усиления своих переговорных позиций накануне президентских выборов в США в ноябре этого года. После которых, скорее всего, предполагает Максим Яли, могут начаться переговоры между Украиной и РФ при посредничестве других стран.

"О подготовке к этому говорит и подписание Украиной с рядом стран двухсторонних договоров о сотрудничестве в сфере безопасности, в военной сфере. Этот процесс продолжается, как и подготовка к Глобальному саммиту в Швейцарии по поддержке украинской формулы мира. Мы вступаем, возможно, в финишную фазу военных действий. После чего основным станет дипломатический трек", – констатирует политолог.

Кто-то испытывает терпение украинцев

По мнению политолога Владимир Цыбулько, ошибки, или откровенный непрофессионализм политического руководства вновь привели к потере территорий и жизней солдат.

в дни визита руководителя немецкого министерства развития Свеньи Шульце выглядит как откровенный плевок на партнерство с Германией". "И, опять-таки, к потере доверенных партнеров, – дополняет эксперт. – А отставка в четверг, 9 мая, с должностей вице-премьера – министр развития общин Александра Кубракова

Но ошибки и преднамеренное разрушение не могут продолжаться вечно, уверен Владимир Цыбулько.

Впечатление такое, что власти сознательно ухудшают положение Украины перед этим саммитом", – признался политолог. "Впечатление такое, что власть испытывает терпение украинцев, что власти нужны уличные беспорядки. Но украинцам нужно не это, а – победа. Кабинет министров без трети состава вряд ли можно назвать полноправным. И такие действия вряд ли улучшают победные позиции Украины в преддверии саммита мира в Швейцарии

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