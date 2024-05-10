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Стало известно, какие населенные пункты захватили россияне на Харьковщине. Что готовят дальше

Российские террористы сумели захватить несколько населенных пунктов в Харьковской области, утверждает журналист Юрий Бутусов. По его информации, это стало возможным потому, что они в так называемой серой зоне и оборона там не была развернута

сегодня, 14:50
Автор:
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Ткачик Олеся
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По информации журналиста Юрия Бутусова, ночью российские террористические войска силами до 4-5 батальонов пехоты пересекли линию государственной границы и сумели захватить четыре пограничных поселка — Стрилече, Красное, Пильное, Борисовка.

Стало известно, какие населенные пункты захватили россияне на Харьковщине. Что готовят дальше

Юрий Бутусов

Как подчеркнул эксперт, этот район был фактически так называемой "серой зоной" и там, якобы, линия обороны не была развернута. Именно поэтому, утверждает журналист, враги сумели без особого препятствия создать плацдарм шириной до 10 км и глубиной до 5 км на территории Украины.

"Общая площадь захваченной территории более 30 квадратных километров. Это примерно до 40 км от Харькова",
– подчеркнул Бутусов.

При этом журналист утверждает, что такие действия российских захватчиков не были внезапными и неожиданными для украинского командования.

"Но силы там не равны. И наши тактические резервы у нас действуют из глубины, потому что враг имеет преимущество в количестве разведывательных дронов и средств поражения – авиации и артиллерии. Дальнейшее наступление противника приостановлено, благодаря развертыванию наших войск и нанесению огневого поражения по россиянам",
– подчеркнул Бутусов.

Впрочем, по его информации, организация обороны на участке Стрелевого была организована неэффективно, именно поэтому орки пытаются продвигаться дальше.

"Враг продвигается медленно отдельными группам пехоты, численностью до взвода каждая. Также противник пересек границу в районе Волчанска",
– заявил Бутусов.

По его словам, противник действует по методике разведки боем и проводит ее действиями своей пехоты.

"На данный момент противник создал плацдарм для дальнейших действий, но сил для быстрого развертывания масштабного наступления на город Харьков на данный момент в этом районе нет",
– подчеркнул эксперт.

Бутусов предположил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от ответных действий наших войск — если россияне понесут большие потери и встретят мощное сопротивление, они не пойдут дальше и будут закрепляться на захваченном участке.

"Но если их не остановить и не нанести большие потери, они начнут захватывать другие участки вдоль границы, чтобы сначала отодвинуть фронт от границы с РФ, а затем использовать этот фронт как возможный плацдарм для наступления более значительными силами",
– подчеркнул журналист.

Кроме того, он подчеркнул, что по состоянию на сейчас враждебное наступление не создает непосредственной угрозы Харькову.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в некоторых населенных пунктах Харьковщины началась эвакуация.




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Источник: https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0KDCSDWeb6JYSSxefC5j2fuqdHqyZS3rUPyGno3JwsA4QJmava1WHRp8BSBL7DSrpl
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