Стало известно, какие населенные пункты захватили россияне на Харьковщине. Что готовят дальше

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Ткачик Олеся
По информации журналиста Юрия Бутусова, ночью российские террористические войска силами до 4-5 батальонов пехоты пересекли линию государственной границы и сумели захватить четыре пограничных поселка — Стрилече, Красное, Пильное, Борисовка.
Юрий Бутусов
Как подчеркнул эксперт, этот район был фактически так называемой "серой зоной" и там, якобы, линия обороны не была развернута. Именно поэтому, утверждает журналист, враги сумели без особого препятствия создать плацдарм шириной до 10 км и глубиной до 5 км на территории Украины.
При этом журналист утверждает, что такие действия российских захватчиков не были внезапными и неожиданными для украинского командования.
Впрочем, по его информации, организация обороны на участке Стрелевого была организована неэффективно, именно поэтому орки пытаются продвигаться дальше.
По его словам, противник действует по методике разведки боем и проводит ее действиями своей пехоты.
Бутусов предположил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от ответных действий наших войск — если россияне понесут большие потери и встретят мощное сопротивление, они не пойдут дальше и будут закрепляться на захваченном участке.
Кроме того, он подчеркнул, что по состоянию на сейчас враждебное наступление не создает непосредственной угрозы Харькову.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в некоторых населенных пунктах Харьковщины началась эвакуация.
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