Дети под Одессой стреляли из огнестрела: один раненый с пулей в голове

16-летний мальчик в Черноморске был госпитализирован с огнестрельным ранением. Его ранили во время потасовки двух групп, которые притащили с собой оружие на "стрелку". Об этом сообщает издание "Думская".

Фото: из открытых источников

Вчера вечером на Средней улице Черноморска Одесской области произошла стычка между детьми. Во время драки они начали использовать оружие, как сообщили изданию правоохранители. Одна пуля попала в заднюю часть головы мальчик, а вторая повредила руку. Его госпитализировали. О состоянии ребенка пока ничего не сообщалось.

Как заявили источники издания в полиции, правоохранители нашли на месте стычки целых 17 гильз. Их привлекут к ответственности за хулиганство.

Напомним, недавно полиция в Одессе задержала серийного грабителя аптек, который терроризировал местных фармацевтов. Вчера под Одессой полиция сожгла 6 кг наркотиков, чем вызвала бурную реакцию соцсетей и ряд остротных шуток в свой адрес, так как к мероприятию подключилась СБУ, уголовная полиция и сотрудники суда.

Ранее под Одессой эвакуировали стадо голодных черных буйволов. Хозяин не смог прокормить их из-за новой налоговой реформы в регионе. Он был вынужден обратиться к зоозащитным организациям за помощью.

Креативные одесские предприниматели также организовали небольшую наркоплантацию на 50 кустов на заднем дворе и создали Telegram-канал по сбыту наркотиков. Последний рекламировали с помощью граффити красной краской на зданиях Одессы. Так полиция и вычислила нарушителя. Все изъято.

Как сообщали "Комментарии", отделение для больных коронавирусом хотят открыть на базе Одесского национального медуниверситета.





















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