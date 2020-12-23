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Дети под Одессой стреляли из огнестрела: один раненый с пулей в голове

Правоохранители нашли на месте стычки детей целых 17 гильз

сегодня, 14:30
Автор:

Татьяна Лозовенко

16-летний мальчик в Черноморске был госпитализирован с огнестрельным ранением. Его ранили во время потасовки двух групп, которые притащили с собой оружие на "стрелку". Об этом сообщает издание "Думская". 

Дети под Одессой стреляли из огнестрела: один раненый с пулей в голове

Фото: из открытых источников

Вчера вечером на Средней улице Черноморска Одесской области произошла стычка между детьми. Во время драки они начали использовать оружие, как сообщили изданию правоохранители. Одна пуля попала в заднюю часть головы мальчик, а вторая повредила руку. Его госпитализировали. О состоянии ребенка пока ничего не сообщалось.

Как заявили источники издания в полиции, правоохранители нашли на месте стычки целых 17 гильз. Их привлекут к ответственности за хулиганство.

Напомним, недавно полиция в Одессе задержала серийного грабителя аптек, который терроризировал местных фармацевтов. Вчера под Одессой полиция сожгла 6 кг наркотиков, чем вызвала бурную реакцию соцсетей и ряд остротных шуток в свой адрес, так как к мероприятию подключилась СБУ, уголовная полиция и сотрудники суда.  

Ранее под Одессой эвакуировали стадо голодных черных буйволов. Хозяин не смог прокормить их из-за новой налоговой реформы в регионе. Он был вынужден обратиться к зоозащитным организациям за помощью. 

Креативные одесские предприниматели также организовали небольшую наркоплантацию на 50 кустов на заднем дворе и создали Telegram-канал по сбыту наркотиков. Последний рекламировали с помощью граффити красной краской на зданиях Одессы. Так полиция и вычислила нарушителя. Все изъято.

Как сообщали "Комментарии", отделение для больных коронавирусом хотят открыть на базе Одесского национального медуниверситета.







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Источник: https://dumskaya.net/news/v-chernomorske-podrostki-ustroili-razborki-so-st-133540/
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