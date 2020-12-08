Под Одессой эвакуировали стадо голодных черных буйволов

Общественная организация "Ревалдинг Украина" вывезла из села Орловка в Одесской области целое стадо черных водяных буйволов из-за отсутствия корма для животных. Об этом пишет Думская.

Бывший сельский голова Михаил Куванжи сам обратился к общественной организации, так новые административные реформы в регионе ставят под вопрос дальнейшее финансирование. Пока решались юридические вопросы, кормить животных было некому. Зоозащитники отыскали транспорт и эвакуировали 6 особей. Глава организации заявил, что для буйволов созданы хорошие условия: они сыты и находятся в тепле.

Напомним, вчера, 7 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил международных инвесторов "ощутить гостеприимство страны". Ранее также стало известно, что Турция не уступит в своем споре с Грецией и Кипром насчет морских претензий в восточном Средиземноморье, заявил президент Тайип Эрдоган в понедельник, когда министры иностранных дел Европейского Союза встретились в Брюсселе для обсуждения этого вопроса.

Как сообщали "Комментарии", минфин Германии заявил, что потребуется нечто большее, чем просто переименование криптовалюты Facebook, чтобы исчезли опасения регулирующих органов насчет запуска валюты в Германии и Европе.







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