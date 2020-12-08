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Главная Новости Общество медицина Одесский медуниверситет превратят в больницу для СOVID-зараженных - СМИ
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Одесский медуниверситет превратят в больницу для СOVID-зараженных - СМИ

Об этом сообщает Думская со ссылкой на информацию от пресс-службы облгосадминистрации по итогам селекторного совещания с Офисом президента

сегодня, 20:06
Автор:

Татьяна Лозовенко

Отделение для больных коронавирусом хотят открыть на базе Одесского национального медуниверситета. Об этом сообщает Думская со ссылкой на информацию от пресс-службы облгосадминистрации по итогам селекторного совещания с Офисом президента.  

Одесский медуниверситет превратят в больницу для СOVID-зараженных - СМИ

Одесский национальный медицинский университет

"Мы рассчитываем на поддержку со стороны больницы Одесского национального медуниверситета. На базе учреждения можно развернуть 130 коек", — заявил губернатор Сергей Гриневецкий.

Как пишет издание, уже два медицинских учереждения в Одессе присоединились к борьбе с коронавирусом - Одесская клиническая больница на железнодорожном транспорте (100 коек) и Одесский областной глазной госпиталь инвалидов войны (110 коек).

Источники издания также сообщили, что мэр Одессы Геннадий Труханов и губернатор Гриневецкий должны были навестить медуниверситет, но отменили мероприятие. 

Напомним, сегодня, 8 декабря, стало известно, что под Одессой эвакуировали стадо голодных черных буйволов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Pfizer опубликовала на странице компании в Twiiter инструкцию, чтобы научить читателей отличать коронавирус от других вирусных заболеваний. СМИ также сообщили, что администрация Трампа отказалась от покупки еще ста миллионов доз вакцины Pfizer, пока производитель не выполнит обязательства перед другими странами.





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Источник: https://dumskaya.net/news/v-klinike-odesskogo-meduniversiteta-poyavitsya-o-132319/
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