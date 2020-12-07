Как отличить коронавирус от гриппа и простуды - врачи Pfizer

Медики компании производителя вакцины Pfizer, которая недавно получила официальное разрешение на использование в Великобритании, составили схему проверки симптомов COVID-19, чтобы отличить коронавирус от гриппа или простуды.





Простуда

Симптомы простуды:

- насморк;

- больное горло;

- головная боль;

- ломота в теле;

- кашель;

- чихание.

Как долго длится?

Большинство людей выздоравливают от простуды в течение семи-десяти дней.

Когда стоит обратиться к врачу из-за простуды?

Если у человека наблюдается лихорадка, продолжающаяся более четырех дней.





Грипп

Симптомы гриппа:

- высокая температура;

- больное горло;

- кашель;

- головная боль;

- насморк / заложенность носа;

- боли в мышцах / теле;

- усталость;

- рвота / диарея (чаще встречается у детей).

Как долго длятся?

Некоторые больные гриппом выздоравливают через несколько дней, а другим может потребоваться около двух недель.

Когда следует обратиться к врачу?

Есть много типов симптомов гриппа, которые требуют медицинской помощи, и хотя следующий список включает некоторые из них, он не является окончательным.

- учащенное дыхание / затрудненное дыхание;

- боль в груди / давление;

- сильная мышечная боль;

- обезвоживание / отсутствие мочеиспускания;

- голова кружится;

- судороги;

- сильная слабость;

- лихорадка или кашель, которые периодически возвращаются.





COVID-19

Симптомы COVID-19:

- лихорадка / озноб;

- кашель;

- затрудненное дыхание

- боли в мышцах / теле;

- усталость;

- головная боль;

- потеря вкуса или запаха;

- больное горло;

- насморк / заложенность носа;

- тошнота, рвота и диарея.

Как долго длится?

Легкая форма обычно длится от одной до двух недель, в то время как более тяжелые случаи могут длиться от шести недель.

Когда вам следует обратиться к врачу из-за коронавируса?

- затрудненное дыхание;

- постоянная боль / давление в груди;

- чувство замешательства;

- проблемы с бодрствованием или пробуждением;

- голубой оттенок губ или лица.

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