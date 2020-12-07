Как отличить коронавирус от гриппа и простуды - врачи Pfizer

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Татьяна Лозовенко
Медики компании производителя вакцины Pfizer, которая недавно получила официальное разрешение на использование в Великобритании, составили схему проверки симптомов COVID-19, чтобы отличить коронавирус от гриппа или простуды.
Простуда
Симптомы простуды:
- насморк;
- больное горло;
- головная боль;
- ломота в теле;
- кашель;
- чихание.
Как долго длится?
Большинство людей выздоравливают от простуды в течение семи-десяти дней.
Когда стоит обратиться к врачу из-за простуды?
Если у человека наблюдается лихорадка, продолжающаяся более четырех дней.
Грипп
Симптомы гриппа:
- высокая температура;
- больное горло;
- кашель;
- головная боль;
- насморк / заложенность носа;
- боли в мышцах / теле;
- усталость;
- рвота / диарея (чаще встречается у детей).
Как долго длятся?
Некоторые больные гриппом выздоравливают через несколько дней, а другим может потребоваться около двух недель.
Когда следует обратиться к врачу?
Есть много типов симптомов гриппа, которые требуют медицинской помощи, и хотя следующий список включает некоторые из них, он не является окончательным.
- учащенное дыхание / затрудненное дыхание;
- боль в груди / давление;
- сильная мышечная боль;
- обезвоживание / отсутствие мочеиспускания;
- голова кружится;
- судороги;
- сильная слабость;
- лихорадка или кашель, которые периодически возвращаются.
COVID-19
Симптомы COVID-19:
- лихорадка / озноб;
- кашель;
- затрудненное дыхание
- боли в мышцах / теле;
- усталость;
- головная боль;
- потеря вкуса или запаха;
- больное горло;
- насморк / заложенность носа;
- тошнота, рвота и диарея.
Как долго длится?
Легкая форма обычно длится от одной до двух недель, в то время как более тяжелые случаи могут длиться от шести недель.
Когда вам следует обратиться к врачу из-за коронавируса?
- затрудненное дыхание;
- постоянная боль / давление в груди;
- чувство замешательства;
- проблемы с бодрствованием или пробуждением;
- голубой оттенок губ или лица.
Ранее "Комментарии" писали, что ученые рассказали о вторичном эффекте коронавируса у детей.
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