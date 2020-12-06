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Врачи назвали вторичный эффект коронавируса у детей

Педиатрический воспалительный мультисистемный синдром назвали вторичным эффектом коронавируса у детей

сегодня, 20:42
Автор:

Татьяна Лозовенко

Бельгийские педиатры заметили значительный рост случаев мультисистемного воспалительного синдрома у детей (MIS-C), которые переболели коронавирусом. Об этом пишет The Brussels Times.

Врачи назвали вторичный эффект коронавируса у детей

Педиатры идентифицируют синдром, ранее известный как педиатрический воспалительный мультисистемный синдром (PIMS), как вторичный эффект коронавируса (COVID-19). Он имеет много общего с болезнью Кавасаки, поэтому лечится таким же образом.  Напомним, болезнь Кавасаки характеризуется длительной лихорадкой, экзантемой, конъюнктивитом, воспалением слизистых оболочек и лимфаденопатией.

Какие пишет издание, во время второй волны эпидемии COVID-19 заразилось больше людей, а значит, и детей. Таким образом, повышенная частота MIS-C не является ненормальной, но проливает свет на этот редкий синдром, который остался незамеченным во время первой волны.  

Университетская больница Брюсселя (UZ Brussel) сообщает, что в настоящее время она принимает одного ребенка в день с этим инфекционным заболеванием.

"Во время первой волны мы не знали, что так может быть", — сказал педиатр из УЗ Герлант Ван Берлаер, который также является врачом скорой помощи.

"Поэтому, возможно, мы пропустили некоторые случаи", — добавил он.

Распознаваемыми симптомами PIMS являются лихорадка, рвота, диарея, опухшие руки и ноги, кожная сыпь, спазмы, спутанность сознания и даже одышка при поражении сердца. 

Напомним, ранее стало известно, что врачи нашли способ прогнозировать тяжелую форму коронавируса у пациента.



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Источник: https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/144020/rare-infectious-disease-on-the-rise-among-children-due-to-covid-19/
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